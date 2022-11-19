Премьер Канады объявил «носочную войну» лидеру Филиппин

Президент Филиппин Бонгбонг Маркос рассказал о «носочной войне» с премьер-министром Канады Джастином Трюдо

Президент Филиппин Бонгбонг Маркос рассказал о «носочной войне» с премьер-министром Канады Джастином Трюдо на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Политик опубликовал совместную фотографию с канадским лидером в Twitter. «Между тем в кулуарах саммита АТЭС, похоже, идет битва носков!» — написал Маркос в комментариях к публикации.

На фото Трюдо и филиппинский президент показывают яркие носки, выглядывающие из-под строгих деловых костюмов. Маркос также предложил подписчикам проголосовать, чья пара носков выглядит лучше. На носках канадского премьера можно заметить черные круги на голубом фоне, на носках филиппинца – дракона на черно-зеленом фоне.

Трюдо не в первый раз хвастается яркими носками на серьезных политических мероприятиях. В 2017 году премьер-министр Канады во время встречи глав государств и правительств стран НАТО в Брюсселе похвастался розовыми носками с логотипом альянса. Канцлер Германии Ангела Меркель разместила фотографию этого момента на своей страничке в Instagram. В 2018 году политик надел синие носки с желтыми уточками на саммит Всемирного экономического форума в Давосе.