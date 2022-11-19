Неизвестная Канада: Национальный парк Джаспер

Национальный парк Джаспер может похвастать одним из самых древних на Земле ледников. Он появился более 10 тысяч лет назад. Ледник Атабаска, как и многие другие ледники, в последние годы стремительно тает. Он потерял уже около половины своего объема, и сегодня длина Атабаски составляет менее 6 км.

Национальный парк Джаспер – крупнейший канадский заповедник в Скалистых горах, созданный для сохранения уникального биоразнообразия горных ландшафтов и бореальных лесов. Природоохранная территория была образована в 1907 году и первоначально имела статус Лесного парка. Свое современное название резерват получил в 1930 году, когда в стране приняли Акт, закреплявший статус национальных парков. С 1984 года парк Джаспер включен ЮНЕСКО в список Всемирного наследия.

Национальный парк Джаспер охватывает 10 878 км². Эти места очень популярны у туристов. Путешественников привлекают высокие водопады, бирюзовые озера, прозрачные реки, живописные ледники, глубокие каньоны, могучие хвойные леса и цветущие альпийские луга. За год в заповеднике бывает более 2 150 000 туристов, и по этому показателю парк Джаспер считается самым посещаемым резерватом Канады.

Территория парка поделена на несколько зон. В первую зону включены самые редкие природные и исторические объекты. К ним относят реликтовые ели в долине Сануапта, возраст которых превышает 700 лет. Сюда же включена долина Сюрпрайз, где находятся Дом-музей заготовителя пушнины Джаспера, а также пещера, в которой сохранились древние наскальные рисунки. Вторая зона занимает большую часть парка Джаспер. Она охватывает места, где обитают ценные виды животных, поэтому вход туристов в нее частично ограничен, а въезд на автомобилях запрещен полностью. Третью зону заповедника составляют природные комплексы, которые поддерживаются в естественном состоянии. Пересекать эту зону можно, но только пешком, на лошадях или велосипедах. Четвертая зона отдана для отдыха туристов и проведения образовательных программ, а в пятой оказывают разные виды оздоровительных и рекреационных услуг.

Природа национального парка Джаспер поражает воображение. Воздух горных долин наполнен ароматом хвои. В заповеднике растут гигантские пихты, несколько видов сосен, лиственницы, ели Дугласа, Энгельманова ель и можжевельник.

Многие животные здесь не опасаются человека. Вдоль автомобильных дорог, по которым постоянно ездят машины, можно увидеть мирно пасущихся оленей вапити, толсторогов и горных козлов. Возле мест, где каждый день бывают путешественники, живут бурундуки и красные белки. Эти звери не ручные, но и не стремятся убежать от туристов, поэтому в национальном парке любят работать профессиональные фотографы-анималисты.

Обитающие в парке Джаспер волки, росомахи, американские куницы и большие летяги ведут скрытный образ жизни и стараются не попадаться людям на глаза. Но канадских рысей и медведей гризли нетрудно заснять с расстояния 300 метров. В реках и озерах Скалистых гор водятся бобры и ондатры, а в лесах нашли приют лоси и древесные дикобразы. Кроме того, в границах заповедника насчитывают около 200 видов пернатых.

Национальный парк Джаспер может похвастать одним из самых древних на Земле ледников. Он появился более 10 тысяч лет назад. Ледник Атабаска, как и многие другие ледники, в последние годы стремительно тает. Он потерял уже около половины своего объема, и сегодня длина Атабаски составляет менее 6 км.

По правилам национального парка из соображений безопасности ходить по леднику без сопровождения гида запрещено. Путешествуют по леднику пешком, на специальных небольших машинах и автобусах-ледоходах, передвигающихся на широких шинах или гусеничном ходу.

Над языком ледника находится красивая вершина Snow Dome – Снежный Купол. Она интересна тем, что бегущие с нее ручьи являются истоками рек, которые питают три океана – Северный Ледовитый, Тихий и Атлантический.

В национальном парке Джаспер представлено много мест, оборудованных для осмотра достопримечательностей, но одно из них – Skywalk – является настоящим туристическим аттракционом. Это современная смотровая площадка в горах, имеющая стеклянное дно.

Билеты на Skywalk продают в визит-центре «Columbia Icefield Glacier Discovery Centre». От города Джаспера туда добираются по красивой автодороге № 93, которую канадцы называют Icefields Parkway (100 км). На парковке туристов забирают специальные автобусы и привозят к Skywalk.

Смотровая площадка с прозрачным стеклянным дном проложена на высоте 280 метров над долиной реки. С нее открываются потрясающие виды на бегущую горную реку, покрытые елями крутые склоны и заснеженные вершины.

Природа заповедника прекрасна в любое время года, но особенно много гостей приезжает в национальный парк Джаспер летом. Сюда едут, чтобы путешествовать пешком и на автомобилях, совершать восхождения в горы, ловить рыбу и фотографировать. По территории парка проводятся велосипедные и конные туры, а любители отдыхать на воде могут взять в прокат плоты, байдарки и каноэ.

Самыми посещаемыми достопримечательностями национального парка являются древний ледник Атабаска и одноименный водопад высотой 23 м. Кроме того, туристов привлекают узкий живописный каньон Малин и полное форели озеро Medicine Lake. Чтобы путешественники могли лучше познакомиться с уникальными природными ландшафтами, по парку проложено около 1200 км троп.

Некоторым туристам нравится исследовать национальный парк Джаспер самостоятельно. Другие для прохождения маршрутов пользуются услугами местных гидов. На территории парка работают отели и кемпинги, в нем есть трассы для катания на горных лыжах, поля для гольфа и другая туристическая инфраструктура.