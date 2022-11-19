Браконьеры поохотились в заповеднике Омега. Охота была успешной. Теперь сядут и подумают о том, стоила ли овчинка выделки

Браконьеры убили трёх кабанов и одного оленя, знатные трофеи, тем сильнее будет наказание.

Егеря природного парка Омега перехватили двух браконьеров, которые решили поохотиться на местную живность — парк Омега, расположенный в районе Утауи (Outaouais), неподалёку от Гатино и Оттавы, был создан как заповедник животного мира, в нём запрещена охота любым способом, а биологи наблюдают за жизнью зверей и птиц. Посещать заповедник не запрещено, и любители природы с удовольствием присоединяются к учёным и наблюдают за четвероногими и крылатыми хозяевами парка.

На сей раз зверью не повезло, к сожалению. Два человека — Матьё Годар (Mathieu Godard)É 47 лет и Джереми Матиас-Полсон (Jérémie Mathias-Polson), 21 год застрелили четырёх обитателей леса. На выезде из парка из перехватили егеря, и при обыске машины были обнаружены туши трёх кабанов и одного благородного оленя вапити. Обоим злостным браконьерам были предьявлены обвинения в запрещённой охоте, незаконном проникновении на территорию заповедника (браконьеры сломали лесные ворота, чтобы проехать) незаконных действиях на территории заповедника, незаконном ввозе оружия на территорию, незаконном использовании оружия. Годар был освобождён до суда, так как у него первое правонарушение, а Матиас-Полсон остаётся под стражей, так как он находился на свободе условно.

Администрация парка сообщила, что речь об отдельном и редчайшем эпизоде, как правило, посетители относятся к природе ответственно и уважают права животных.

Сообщается, что Матьё Годар на самом деле был проводником и работал, сопровождая профессиональных охотников в лесах, где охота разрашена. Он не мог не понимать последствия своего поступка, тем тяжелее его вина.