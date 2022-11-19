Как обнаружить сахар в потребляемых продуктах и стоит ли доверять этикеткам, на которых сахар не упомянут

Многие фирмы скрывают наличие сахара в продуктах питания, заменяя термин “сахар” на синонимы, которые призваны скрыть присутствие сахара.

Не так всё очевидно. Если сахар, который вы добавляете в чай или кофе, не вызывает сомнений, равно, как и сахар в сладких напитках или пирожных, то часто наличие сахара установить сложно. А ведь известно, что излишек сахара в организме вреден – от диабета, до депрессий – лишний сахар может причинить много бед. Но, в принципе, обнаружить наличие сахара в продуктах возможно. Тем более, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует потреблять до 25 граммов сахара в день (речь об усреднённой цифре, так как возраст, вес и особенности организма оказывают, конечно, влияние, на количество сахара).

Трюк, благодаря которому компании скрывают наличие сахара в своих продуктах, весьма прост – на этикетках вместо простого слова “сахар” используются всевозможные синонимы, которые, в принципе, совершенно верны, но за которыми скрывается простейший термин – “сахар”. И если вы видите на этикетке один из этих терминов, знайте, что речь об обычном сахаре, о котором фирма-производитель упоминать стесняется. Вот этот список:

Dextrine ;

Dextrose ;

Fructose ;

Sirop de maïs à forte teneur en fructose ;

Galactose ;

Glucose ;

Miel ;

Concentré de jus de fruit ;

Amidon hydrogéné ;

Maltose ;

Mannitol ;

Sirop d’érable ;

Mélasse ;

Polyols ;

Saccharose…

Самое простое средство противостоять излишку сахара,, это обычное знание: Если вы лакомитесь шоколадом, то знайте, что стандартная плитка молочного шоколада содержит от четырёх до десяти граммов сахара, обычная стандартная банка фруктового сока в 300-350 мл – до 30 граммов сахара. В банке Nutella содержится до 400 граммов сахара.

Много сахара содержится в майонезе, соусах и кетчупе. До 20% веса этих продуктов – сахар.

Много сахара содержится в продуктах промышленного производства – от замороженных пицц и консервированных супов, до хлеба и сдобных булочек. Посему во избежание излишнего потребления сахара рекомендуется как можно покупать готовой консервированной еды (тем более, что в ней, как правило, и много соли). Избегаем сладкие газированные напитки, конфеты, еду в Фаст-фудах, алкоголь, белый хлеб, макаронные изделия и переспелые фрукты – все эти продукты содержат очень много сахара.

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