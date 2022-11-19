Илон Маск начал опрос мнений участников Твиттера по вопросу о восстановлении аккаунта Трампа. Но опрос завершится вечером 19 ноября

Илон Маск, новый владелец Твиттера, решил оставить вопрос о возвращении в Твиттер Дональда Трампа на усмотрение участников сети.

Как известно, 8 января 2021 года предыдущие владельцы Твиттера закрыли бывшему президенту США Дональду Трампу вход в Твиттер, сославшись на нарушение им правил платформы, призывов к насилию и так далее. Новый владелец Твиттера, чьё имя не сходит с первых страниц новостей после того, как Маск начал активно менять в Твиттере всё, что только можно, увольняя сотрудников, вводя плату за «достоверные» аккаунты, грозя вообще сделать Твиттер платным, вечером 18 ноября начал опрос, предлагая ответить на простой вопрос: – «Я должен вернуть Трампа в Твиттер?» в опросе могли принять участие все зарегистрированные на момент начала опроса участники. Опрос должен проходить в течение 24 часов. И за три часа до его завершения лидировали сторонники амнистии: 52% проголосовавших высказились за возвращение опального президента. Всего через 20 часов после начала опроса проголосовали 14 миллионов человек.

Ещё до начала голосования о Трампе Маск объявил амнистию многочисленным забанненым участникам, но решил поставить вопрос о Трампе на всеообщее голосование.

Казалось бы, тема не так уж и важна — подумаешь, открыть или не открыть доступ к социальной сети, но в нынешней политической атмосфере вопрос и решение его приобрели политическое значение, особенно в момент, когда Трамп объявил о решении баллотироваться на пост президента США на следующих выборах.

Сам же Дональд Трамп только что объявил, что он в любом случае остаётся на платформе Truth Social, которую открыли сторонники бывшего президента, и возвращаться в Твиттер пока не намерен. Хотя на Трампа были подписаны ни много, ни мало — 88 миллионов человек, это абсолютный рекорд по количеству подписчиков в этой социальной сети.

Спешите, может быть, вы ещё успеете проголосовать, если у вас есть аккаунт в Твиттере (опрос проходит на странице самого Маска).