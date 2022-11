Яркая вспышка в небе: над Канадой пронесся метеор

Канадцам повезло созерцать “падающую звезду”. По данным Европейского космического агентства (ESA), над страной пролетел метеор C8FF042. Он имел диаметр около одного метра.

В отчёте говорится, что космический странник “врезался в небо над Ниагарским водопадом, превратившись в безопасный огненный шар”.

Метеор “поймала” торонтовская городская камера в полчетвертого утра, подарив нам незабываемые кадры огненного шлейфа на фоне Си-Эн Тауэр.

