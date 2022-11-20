Иммиграция с Александрой Мельниковой. Победители и проигравшие реформы профессий в Канаде!

Победители и проигравшие реформы профессий в Канаде! А именно, кто получил возможность участвовать в иммиграции по системе Экспресс Энтри (то есть как квалифицированные кадры) и кто ее лишился☹

Часть первая

16 ноября Министерство Труда и социальной политики Канады реформировало систему классификации Канадских профессий. Эта система всегда классифицировала профессии по пяти большим категориям: квалифицированный рабочий труд, для выполнения которого нужно высшее образование (категория группы 0 и А ) или средне-специальное образование (категория группы В ); низкоквалифицированный рабочий труд, где нужно школьное образование и несколько недель или месяцев тренинга на работе (категория группы С ) и неквалифицированный рабочий труд, где вам достаточно пары дней или часов, чтобы включиться в работу (категория группы D ).

Напомню, иммиграция низкоквалифицированных и неквалифицированных работников тоже возможна.

Итак, каждые 5 лет, Канадское министерство труда пересматривает профессии и требования к ним, таким образом адаптируя и подгоняя профессии к изменениям рынка труда, современным тенденциям и образованию.

На этой неделе мы получили новый реформированный список канадских профессий и это повлияло на LMIA, Express Entry и вашу кодировку по NOC.

По новой системе профессии имеет те же 5 главных категорий, НО 6 подгрупп.

В список квалифицированных профессий, для выполнения которых нужно высшее или средне-специальное образование , были добавлены специальности, которые не требуют дипломов (средне-специального образования), но для выполнения которых нужно более чем 6 месяцев практики под наблюдением старшего супервайзера . Таким образом СЛЕДУЮЩИЕ профессии получили так называемое «ПОВЫШЕНИЕ», что позволит теперь этим специалистам иммигрировать в Канаду по категории квалифицированных специалистов, открывая им несчетное количество возможностей по иммиграции в Канаду. Кто же эти счастливчики?) Так как список достаточно немаленький, вот первая половина счастливчиков.

– ассистенты врачей по следующим профилям: ассистенты специалистов по потере слуха, ассистента специалистов по аутопсии, ассистенты специалистов по забору донорской крови, ассистенты травматологов, которые накладывают гипсы, ассистенты мануальных терапевтов, ассистенты в клинических лабораториях, ассистенты патологоанатомов, ассистенты офтальмологов, техники офтальмологи, ассистенты ортопедов, ассистенты по стерилизации и подготовке медицинских инструментов, ассистенты фармацевтов и помощники работников аптек.

– специалисты работников индустрии красоты, А ИМЕННО: косметологи, специалисты по удалению волос с помощью электролиза, ассистенты врачей по пересадке волос, специалисты по маникюру, специалисты по педикюру, специалисты по татуажу.

– ответственный за поддержку здания в нормальном техническом состоянии, в коммерческих либо жилых помещениях. Сюда входит две категории, но по факту это одна. В русском языке нет аналога этой профессии, но в народе их называют мастер на все руки, управдом, вахтер, консьерж и так далее. В английском языке их называют janitor, во французском – concierge. Что входит в обязанности этих работников? Установка, починка и обслуживание зданий внутри и снаружи, включая установка и починка дверей, окон, полов, стен, поливочных систем, некоторые виды сантехнических услуг, установка и чистка бассейнов, капитальный ремонт помещений перед заездом новых жильцов и так далее, а также некоторые виды административной работы связанные с арендой жилья, продления контрактов, выписка чеков и вызов разных служб для функционирования помещений.

– в отдельную категорию вошли мастера по починке велосипедов, камер, измерительных приборов, пианино, весов, швейных машинок, и машин по автоматической продаже еды (будки)

Во второй части выпуска я вас ознакомлю с продолжением списка счастливчиков, а также с профессиями, которых дисквалифицировали из списка, по которому можно было иммигрировать как квалифицированным работникам.

Создание профиля в системе экспресс энтри даст вам огромное количество возможностей на иммиграцию, при условии, что ваш код профессии будет подобран правильно. Пожалуйста, обращайтесь к специалистам, чтобы они смогли подобрать вам правильную стратегию иммиграции через систему экспресс энтри. В ином случае вы можете потерять возможность получить ПМЖ, даже имея востребованный опыт работы и квалификацию.

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С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration»,

“Canada from coast to coast”

лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

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