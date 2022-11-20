История бренда: Kellogg Company

Kellogg Company — американская компания, известный производитель сухих завтраков и продуктов питания быстрого приготовления. Штаб-квартира — в городе Батл-Крик, штат Мичиган (США).

Kellogg Company — американская компания, известный производитель сухих завтраков и продуктов питания быстрого приготовления. Штаб-квартира — в городе Батл-Крик, штат Мичиган (США).

Основана в 1906 году Уильямом Кейтом Келлогом под названием Battle Creek Toasted Corn Flake Company. Компания выпускала крайне популярные Kellogg’s Toasted Corn Flakes (кукурузные хлопья Келлога) и была переименована в Kellogg Company в 1922 году.

Вильям Кит Келлогг родился 7 апреля 1860 года. Вместе со своим братом, доктором Джоном Харви Келлоггом, он изобрел совершенно новый продукт — зерновые хлопья. Вильям Кит навсегда изменил представления множества людей во всем мире о завтраке. В 1906 году Вильям Кит Келлогг занялся производством готовых злаковых завтраков, и как раз с этого времени пищевые предпочтения американцев стали смещаться с тяжелых, насыщенных жирами завтраков в сторону более легких, богатых злаковыми продуктов.

Он открыл, что лучшие хлопья получаются только из твердого зерна, или так называемого, “сладкого сердца кукурузы”. Чтобы помочь потребителям отличить готовые завтраки Kellogg′s Corn Flakes® от продукции 42-х других компаний в Батл Крике, штат Мичиган, Вильям Кит Келлогг ставил свою подпись на каждой коробке хлопьев в подтверждение того, что эти хлопья являются “Подлинными”. Также успех компании обеспечивало постоянное улучшение как самой продукции, так и упаковки, в целях соответствия постоянно меняющимся предпочтениям потребителей.

Благодаря появлению пастеризованного молока производство готовых злаковых завтраков стало развиваться еще интенсивнее. Чтобы соответствовать требованиям растущего рынка, компания Kellogg разработала отвечающие потребительскому спросу новые продукты и упаковку, а также инновационную маркетинговую поддержку. В 1914 году компания Kellogg создала Waxtite® — новую концепцию в технологии упаковки. Вильям Кит Келлогг верил в то, что люди, попробовавшие по-настоящему хороший продукт, будут продолжать покупать его. Чтобы быть уверенным в том, что потребители будут покупать именно его продукт, Келлогг распространял бесплатные образцы готовых завтраков Corn Flakes, поддерживая их рекламой в журналах и на улицах города.

Келлогг также проводил конкурсы рисунков среди детей, выбирая лучшие для последующего использования в своей рекламе. А созданная им книга “Веселые приключения в джунглях” на основе детских рисунков была первым вложенным подарком в коробки с продукцией компании Kellogg в 1910 г. После успеха на рынке в Соединенных Штатах Вильям Кит Келлогг открыл в 1914 году свою первую зарубежную фабрику в Канаде.

Келлогг продолжал продвижение своей компании на новых рынках, экспортируя готовые завтраки в Англию в начале 1920-х и построив позднее фабрику в Сиднее в Австралии. В Соединенных Штатах Келлогг выпустил готовые завтраки в индивидуальной упаковке для использования в больницах и отелях. В 1920-х было разработано и внедрено также множество маркетинговых инноваций. Почтовая рекламная компания сделала мичиганский город Батл Крик главной темой разговоров в семьях, когда миллионы детей отрывали и посылали по почте крышки от упаковок Kellogg′s®, чтобы получить подарочные наборы кукол и одежды для них. В 1923 году потребителям были представлены пшеничные хлопья Kellogg′s® Pep™. Знаменитые хлопья Kellogg′s® Rice Krispies® поступили в продажу в 1927 году.

В 1930-е годы Вильям Кит Келлогг совершил беспрецедентный шаг во время охватившей США Великой депрессии. Вместо сокращения он удвоил свои рекламные вложения, и продажи продукции Kellogg′s увеличились. Расширение компании продолжилось за счет открытия фабрики в городе Манчестер в Англии. В это же время продолжалась работа по улучшению качества и питательных свойств продукции компании Kellogg.

Готовые завтраки Kellogg′s® Pep™ стали первыми хлопьями, обогащенными витаминами. Интересен тот факт, что экспедиция адмирала Ричарда Берда на Южный полюс была снабжена двухгодичным запасом продукции компании Kellogg.

В поддержку американских военных действий в годы Второй мировой войны Келлогг выпустил для американской армии готовые завтраки Kellogg′s® Rice Krispies® Marshmallow Treats®, реклама которых впервые была запущена в 1940 году, стали вскоре самой популярной едой для отправки родным на фронт. Несмотря на войну, Келлогг выпустил новые цельнозерновые продукты, такие как Kellogg′s Raisin Bran® в 1942 году, и открыл вторую фабрику на территории США в штате Небраска.

6 октября 1951 года легендарный основатель компании Kellogg Вильям Кит Келлогг умер в возрасте 91 года. На протяжении 1950-х компания выпустила продукты, ставшие теперь одними из самых любимых: готовые завтраки Kellogg′s® Corn Pops®, Kellogg′s Frosted Flakes®, Kellogg′s® Honey Smacks™, Kellogg′s® Cocoa Krispies™ и Kellogg′s® Special K®.

Эти продукты стали первыми предложенными потребителю злаковыми завтраками с высоким содержанием белка. Легендарный персонаж готовых завтраков Tony the Tiger® также обрел свое первое воплощение в 1950-х и стал настоящим любимцем и лицом Kellogg′s Frosted Flakes®. Для компании Kellogg 1950-е также стали временем внутреннего расширения в штатах Калифорния и Тенесси; в это же время открылись новые фабрики в Мексике и Новой Зеландии.

1960-е для компании Kellogg ознаменованы выпуском широкого ряда новых продуктов, а именно: 5-ти новых видов готовых завтраков (Kellogg′s Froot Loops®, Kellogg′s Apple Jacks®, Kellogg′s Frosted Mini-Wheats®, Kellogg′s Bran Buds® и Kellogg′s Product 19®), тостов Kellogg′s Pop-Tarts® и сухариков Kellogg′s® Croutettes™. Kellogg′s Product 19® стал первым 100%-обогащенным злаковым завтраком. В это время компания переживала глобальный подъем, открывая производства в Южной Америке, Канаде, Скандинавии, странах Европы и Азии. Продукция компании Kellogg попала даже в открытый космос как часть пищевого рациона для команды астронавтов Apollo 11 в ходе исторического полета к Луне в 1969 году.

В 1970-е годы компания Kellogg не оставила без внимания возросший интерес Америки к правильному питанию, поддержанию физической формы и хорошего состояния здоровья. Была опубликована политика компании в области правильного питания, где особое внимание уделялось продуктам, обогощенными витаминами , а также были обозначены обязательства, взятые компанией в сфере обеспечения качества продукции, ответственности за рекламу и информирование потребителей.

Компания Kellogg стала первой компанией, добровольно опубликовавшей информацию о содержании сахара в продуктах на своих упаковках. 1970-е стали периодом наибольшего роста в истории индустрии готовых завтраков. Были выпущены новые продукты, включая готовые завтраки Kellogg′s® Frosted Krispies® и Cracklin′ Oat Bran®. Компания Kellogg также вышла на рынок замороженных продуктов, когда Fearn International и ее брэнд Eggo® стали частью компании. Расширение компании продолжилось в странах Центральной Америки, в Великобритании и Испании.

Новые готовые завтраки , появившиеся в 80-х годах, такие как Kellogg′s® Squares™ line, Kellogg′s® Crispix® и Kellogg′s® Just Right® до сих пор остаются популярными и любимыми среди потребителей всего мира. Научные исследования подтвердили важность наличия злаков в рационе, что позволило компании Kellogg полноправно заявить о пользе здоровью выпускаемых компанией продуктов.

В особенности это касалось таких богатых клетчаткой хлопьев, как Kellogg′s® All-Bran®. Компания открыла высокотехнологичную фабрику в Южной Корее и укрепила производственные мощности по всему миру. В 1986 году в пригороде Батл Крик открылся новый главный офис компании Kellogg.

В 1990-х, когда потребители как никогда ранее становятся приверженцами “готовой еды”, позиции готовых продуктов выросли наряду с процентным ростом продаж компании Kellogg. Готовые завтраки Kellogg′s® Rice Krispies Treats® и Kellogg′s® Nutri-Grain® завоевали повсеместное признание покупателей. Kellogg′s® Pop-Tarts® стали лучшим продуктом компании, заняв первое место в списке продаж. В это же время были открыты новые производства в Индии, Китае, Таиланде и Латвии.

Благодаря высокому росту на рынке в Мексике была открыта вторая фабрика. В 1997 году компания Kellogg сделала очередной значительный шаг в научных разработках в области пищевой продукции, открыв научно-исследовательский институт W.K. Kellogg Institute for Food and Nutrition Research в Батл Крике и затратив на это около 75-ти млн. долл. США. В 1999 году Kellogg стала владельцем Worthington Foods – ведущего производителя соевых заменителей мяса.

К началу XXI в. компания Kellogg вышла на качественно новый уровень за счет роста продаж готовых завтраков, расширения бизнеса в области готовых пищевых продуктов и роста выручки. В 2001 году компания Kellogg совершила крупнейшее в своей истории приобретение – покупку Keebler Foods Company за 4,56 млрд. долларов, лидирующего производителя печенья и крекеров.

Готовые завтраки, когда-то составлявшие единственную продуктовую линейку, составляют теперь 53% общемировых продаж, 32% приходятся на цельнозерновые батончики и 15% на остальные цельнозерновые продукты. Компания Kellogg также выиграла от приобретения лидера по производству продуктов здорового питания — Kashi Company, не говоря уже о мировом успехе таких продуктов, как Kellogg′s® Special K® Red Berries.

Отметив в 2006 году свой 100-летний юбилей, компания Kellogg и по сей день продолжает развиваться как инновационная, социально-ответственная компания, заботящаяся о своих потребителях по всему миру.