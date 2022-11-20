Канада заявила о начале развертывания в Латвии бригады НАТО

Развертывание батальона НАТО, дислоцированного в Латвии, до уровня бригады анонсировала канадский министр обороны Анита Ананд во время выступления на форуме по безопасности в Галифаксе

Развертывание батальона НАТО, дислоцированного в Латвии, до уровня бригады анонсировала канадский министр обороны Анита Ананд во время выступления на форуме по безопасности в Галифаксе, 18 ноября передает пресс-служба форума.

«Я могу подтвердить, что мы направим дополнительные войска для этой операции [увеличение контингента войск] в Латвии», — заявила Ананд.

Ранее представители Канады заявляли о своем участии в формировании бригады многонациональных сил в Латвии и строительства необходимой для пребывания увеличенного контингента войск инфраструктуры.

Напомним, что Великобритания и Канада входят в Содружество наций — король Великобритании является главой этих стран. Большинство стран содружества ранее были британскими колониями. Во внешней политике Канада в основном следует за Великобританией, которая проводит агрессивную антироссийскую внешнюю политику.

Решение о начале наращивания группировки НАТО было принято на саммите стран альянса еще в 2016 году. С тех пор вдоль границы с Россией идет строительство военной инфраструктуры, наращивание военных контингентов из состава многонациональных сил, осуществляются поставки тяжелого вооружения, в том числе дальнобойных ракетных систем, танков и авиации.