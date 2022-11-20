Что означает рецессия для покупателей жилья?

Рецессия обычно сигнализирует о волатильности на рынке жилья. Хотя эксперты сходятся во мнении, что нынешний рынок вряд ли приведет к очередной Великой депрессии, он, вероятно, продолжит оказывать влияние на цены на жилье

Рецессия обычно сигнализирует о волатильности на рынке жилья. Хотя эксперты сходятся во мнении, что нынешний рынок вряд ли приведет к очередной Великой депрессии, он, вероятно, продолжит оказывать влияние на цены на жилье. Для некоторых это будет означать потерю; для других это может даже создать возможность.

Рынок жилья не всегда находится под угрозой краха во время рецессии. Например, эксперты сходятся во мнении о маловероятности того, что нынешний рынок приведет к краху в масштабах Великой рецессии. На самом деле, вполне возможно, что рецессия приведет к появлению у некоторых потенциальных покупателей возможностей подняться по лестнице собственности.

Одна из причин этого заключается в том, что федеральное правительство обычно пытается стимулировать экономику путем снижения процентных ставок. Когда это происходит, крупные банки, как правило, следуют их примеру, снижая ставки по ипотечным кредитам. При более низкой ставке по ипотеке вы в конечном итоге будете платить меньше за свой дом в долгосрочной перспективе. И в зависимости от того, насколько низкой будет ставка по ипотеке, вы также, скорее всего, заработаете значительную экономию.

Еще одним преимуществом является то, что во время рецессии обычно меньше покупателей жилья, а это означает, что дома остаются на рынке дольше. Чтобы облегчить продажу своей недвижимости, владельцы обычно снижают цены на листинг. Вы даже можете в конечном итоге получить дом своей мечты, сделав удачную ставку на аукционе.

Как правило, рецессии приводят к снижению цен на жилье. Одна из причин этого заключается в том, что плохие экономические условия обычно означают, что потенциальных покупателей жилья с располагаемым доходом меньше. Цены на жилье часто падают, когда падает спрос на недвижимость, и любой доход, получаемый от продажи недвижимости, прекращается. Хотя это распространенный сценарий, он не всегда является предрешенным выводом. Во время рецессии цены на жилье могут испытывать волатильность в любом направлении, повышаясь или падая.

Исторически сложилось так, что финансовые эксперты не очень хорошо справлялись с прогнозированием будущих обвалов на рынке жилья. Например, в течение большей части 2020 и 2021 годов цены на жилье значительно выросли. Однако, когда федеральное правительство затем повысило процентные ставки, расчеты для покупателей жилья изменились, и цены на жилье снизились. Растущие процентные ставки вынуждают покупателей жилья экономить деньги на покупке недвижимости, где это возможно.

Если цены на жилье упадут во время рецессии, потенциальные покупатели жилья могут получить более выгодную сделку на жилье. Отчасти это связано с увеличением числа домовладельцев или лиц, лишенных права выкупа, которые вынуждены продавать свою недвижимость, чтобы оставаться финансово жизнеспособными.

Независимо от того, переживает Канада рецессию или нет, при покупке дома всегда важно быть готовым. Один из лучших способов подготовиться – привести свои финансы в порядок. Вам понадобится стабильный доход семьи и надежная гарантия занятости. В лучшем случае у вас также будет хороший кредитный рейтинг. Знание всех расходов, связанных с домовладением, таких как страхование жилья, налоги и техническое обслуживание, также имеет решающее значение.

Facebook I Instagram I Linkedin