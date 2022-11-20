Грядут метель и снегопад? Метеорологи в растерянности, но на всякий случай предупреждают о необходимости подготовиться

Весьма возможный сценарий: Выпадение снега до 40 см в Монреале и окрестностях в самые ближайшие часы. Но пока может и пронести, если ветра изменятся.

По сообщениям меторологов, на Квебек вот-вот может обрушиться обильный снегопад. Самое печальное (или радостное – тут уж на каждого не угодишь) в том, что никто пока не может предсказать точное направление удара стихии.

И впрямь, если пограничный с Канадой американский город Баффало уже завалило снегом по самое не могу, как и прилегающие районы Онтарио, дальше метель провела обходной маневр и вышла на оперативный простор в восточной части Квебека. В этих районах уже в воскресенье, 20 ноября, ожидается до 40 сантиметров снега. И это за один день.

А вот обрушится ли снегопад на Монреаль и окрестности, пока непонятно. Метеорологи затаились и ждут. Природа коварна, от неё много чего ожидать можно. Хотя в ночь с субботы осадки выпали и улицы запорошило, но пока это далеко не метель. Хотя всё больше признаков того, что термин “метеорологическая бомба” (bombe météorologique), который используется официальными службами в Квебеке для случаев резкого падения давления и, как следствия, выпадания обильного снега, кажется, приходится к месту.

В любом случае, воскресенье и понедельник ожидаются в Квебеке снежными. Снегопад начнётся с середины дня в воскресенье и продолжить весь понедельник. Сомнений в том, что снега завалят восток, уже не остаётся. Как и север, где ожидается примерно 20-30 см снега. Как видим, Монреаль метели обходят со всех сторон, и грозно надвигаются на город, не собираясь его пощадить.

К тому же, предсказывают сильные ветра (опять же, вызванные резкими перепадами давления), вплоть до 90 км. в час. Так что поездки по шоссейным дорогам лучше отложить: снегопад с ветром – далеко не лучшее время для автомобилистов.

Но остаётся возможность того, что, по меньшей мере, центр Квебека, включая Монреаль и Лорентиды, природа на сей раз пощадит. Тогда возрадуемся. А если нет, то смиренно покоримся участи. Раз уж сама Грета не уберегла от снегов, то кто мы такие, чтобы им противиться. Будем считать, что спецоперация “Снегопад” развивается по плану.