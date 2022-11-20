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Новости Авторы Меган Хорхенсен Готовим паштеты к праздничному столу. Не ленимся!
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Несколько разных паштетов. Угощаемся!

Готовим паштеты к праздничному столу. Не ленимся!

Megan Jorgensen Ноя 20, 2022 Меган Хорхенсен, Новости, Сам себе ресторан Оставить комментарий 78 Просмотров

А не приготовить ли нам паштеты в наступающим праздникам? И приготовим. Справимся!

Пять рецептов паштетов: Паштет из куриной печёнки, ааштет из свиной печёнки, паштет рыбный, паштет гехакте лебер, паштет с баклажанами.

К предстоящим праздничным столам надо готовиться серьёзно. А какой же праздничный стол без саморучно приготовленного паштета, который гордо выносит из кухни хозяйка и скромно ставит перед гостями, мол, угощайтесь, чем Бог послал. И вот вам пять рецептов самых разных паштетов. Их объединяет одно — прекрасный вкус!

Паштет из куриной печенки

Продукты для паштета:

  • Килограмм куриной печёнки
  • Три средних размеров луковицы
  • 200 граммов сливочного масла
  • Немного куриного жира
  • Веточка укропа (по желанию можно и больше)
  • 20 мл коньяка или бренди (две трети столовой ложки)
  • Щепотка мускатного ореха
  • Щепотка молотого имбиря
  • Соль и чёрный перец по вкусу

Готовим паштет:

  1. Обжариваем на смеси жира, срезанного с курочки и сливочном масле всю печёнку. Предварительно, конечно, печёнку помыть, удалить плёнки и сухожилия. Не надо жарить на раститетельном масле, потому что вкус печёнки от растительного масла пропадает
  2. Отдельно обжариваем все три головки лука, мелко-мелко рубленого
  3. Так же мелко рубим укроп
  4. Обжареную печенку перемалываем в мясорубке (сегодня всё мелют в блендере, куда только уходят древние традиции, ну, в блендере, так в блендере)
  5. Смешиваем молотую печень с имбирём и мускатным орехом, добавляем укроп, солим, перчим,тщательно перемешиваем
  6. Добавляем в получившийся фарш всё сливочное масло и вновь перемешиваем
  7. Добавляем вручную рубленый лук и вновь перемешиваем (лук добавляем руками и в предпоследнюю очередь, чтобы не потерять в паштете его запах)
  8. Наконец, доливаем коньяк, вновь перемешиваем и ароматный, вкуснейший паштет из куриной печёнки готов. Можно и нужно украсить зеленью и редиской, если подаёте гостям на стол. Можно намазывать на бутерброды.

Паштет из свиной печенки

Паштет из свиной печенки готовят не так, как паштет из куриной. И не так, как из говяжей. Кто-то говорил, что Панкратов-Черный на каком-то КВН рассказывал про Голливуд, и как там паштет готовят из печенки, было смешно. Может, и не врут. Вот рецепт паштета:

Берем продукт:

  • Килограмм свиной печенки
  • Полкило филе свинины
  • Сало несоленое – 100 граммов
  • Три яйца
  • Три средние луковицы
  • 250 граммов мякиша белого хлеба
  • Немного молока – чтобы намочить хлеб
  • Граммов 150 сливочного масла
  • Немного молотого черного и красного перца
  • Соль по вкусу соль

Готовим паштет из свиной печенки:

  1. Печень очистить, помыть пропустить через мясорубку
  2. Мясо нарезать кусками, пропустить через ту же мясорубку, не моя её, конечно
  3. Хлеб намочить в молоке, отжать, пропустить через ту же мясорубку
  4. Сварить вкрутую яйца
  5. То же самое – пропустить через мясорубку – проделать с луком и яйцами
  6. Теперь всю смесь через мясорубку вместе ещё раз
  7. Добавить в смесь мускатный орех, черный и красный перец, посолить
  8. Влить стакан белого вина соль, стакан белого сухого ароматного вина Bodegas Jacques Francois Durton Malbec – reserva 2003 и тщательно растереть с топленым сливочным маслом.
  9. Сало нарезать плоскими дольками и уложить на дно глиняной (желательно) посуды, сверху выложить паштетную массу и закрыть
  10. Запекать паштет в духовке при 210-220 градусов полтора часа
  11. Между прочим, говорят, что паштет, так приготовленный, долго хранится.

Паштет из рыбы

Этот паштет из рыбы с сыром любил Винсент Ван Гог – тот самый, что при жизни продал единственную свою картину – Le Vignoble de Vin Rouge à Arles (Red Vineyards at Arles, если по-английски). Возможно, слишком много внимания уделял вкусной пищи вместо того, чтобы продавать картины… Оно и понятно, паштет замечательный:

Для этой холодной закуски нам пригодятся:

  • 400 граммов филе обычной речной рыбы
  • 100 граммов тёртого сыра – твердого сорта
  • Половинка средней луковицы
  • 200 граммов сливочного масла
  • Лавровый лист
  • Два стакана молока
  • Перец, соль, горчица по желанию
  • Зелень, лимон для украшения

Готовим паштет из рыбы:

  1. Филе рыбы варим в молоке
  2. В молоко в середине процесса кладем лавровый лист, половину луковицы
  3. Сваренную рыбу охлаждаем, подсушиваем
  4. Дважды пропускаем через мясорубку или через миксер
  5. Фарш растираем с маслом, тертым сыром, горчицей, солью и перцем
  6. Массу кладем на продолговатое блюдо для рыбы и придаем массе форму рыбы
  7. Наносим сверху узор в виде чешуи
  8. Украшаем зеленью и дольками лимона.

Гехакте лебер (печёночный паштет)

Конечно, рецептов печёночного паштета в мире множество – хороших рецептов мало не бывает. Но вот вариант печёночного паштета из еврейской кухни – гехакте лебер (если путаюсь в буквах, прошу простить).

Продукты:

  • 250 граммов хорошей говяжьей печёнки
  • Небольшой ломтик белой булки
  • Немного гусиного жира (или куриного, по желанию)
  • Два яйца
  • Столовая ложка с верхом зелёного лука
  • Одна средняя луковица
  • Перец и соль по вкусу

Готовим паштет:

  1. Печёнку тщательно моем, снимаем с неё плёнку
  2. Режем на небольшие кусочки
  3. Обжариваем в жире (можно печёнку отварить, но надо довести воду до кипения, затем непрерывно размешивать и варить на среднем огне минут пять, не больше)
  4. Мякоть булки замачиваем
  5. Пропускаем печёнку и булку через мясорубку
  6. Поджариваем до золотистого цвета мелко рубленый лук
  7. Добавляем в фарш лук, соль, перец, немного жира, тщательно размешиваем
  8. Кладём всё на тарелку
  9. Отдельно варим яйца вкрутую, режем дольками, кладём сверху на паштет
  10. Посыпаем зелёным луком.

Паштет из печёнки и баклажанов

Прислан рецепт из Украины девушкой по имени Оксана. Она просила опубликовать. Что и делаем после проверки — самоличной готовки. Очень вкусно!

Продукты:

  • Печёнка говяжья — килограмм
  • Баклажаны — примерно два кило
  • Морковка — полкило
  • Лук репчатый — тоже полкило
  • Масло сливочное — до 250 граммов
  • Масло подсолнечное — для пассировки лука и морковки

Готовим паштет:

  1. Запекаем баклажаны в духовке или на гриле до готовности (если проколоть, то вилка или спичка входят и проходят до центра легко), а затем снимаем кожуру
  2. Одновременно варим печёнку недолго, до готовности
  3. Лук и морковку мелко режем и пассируем на подсолнечном масле
  4. Лук, морковь, печенку, баклажаны пропускаем через мясорубку
  5. Смешиваем со сливочным маслом
  6. Тушим на сковороде час на слабо-среднем огне под крышкой
  7. Если паштет едим сразу, даём охладиться, а если «на потом» оставляем, то пока горячий, закатываем в стерильные банки.

Приятного аппетита!

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