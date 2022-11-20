А не приготовить ли нам паштеты в наступающим праздникам? И приготовим. Справимся!
К предстоящим праздничным столам надо готовиться серьёзно. А какой же праздничный стол без саморучно приготовленного паштета, который гордо выносит из кухни хозяйка и скромно ставит перед гостями, мол, угощайтесь, чем Бог послал. И вот вам пять рецептов самых разных паштетов. Их объединяет одно — прекрасный вкус!
Паштет из куриной печенки
Продукты для паштета:
- Килограмм куриной печёнки
- Три средних размеров луковицы
- 200 граммов сливочного масла
- Немного куриного жира
- Веточка укропа (по желанию можно и больше)
- 20 мл коньяка или бренди (две трети столовой ложки)
- Щепотка мускатного ореха
- Щепотка молотого имбиря
- Соль и чёрный перец по вкусу
Готовим паштет:
- Обжариваем на смеси жира, срезанного с курочки и сливочном масле всю печёнку. Предварительно, конечно, печёнку помыть, удалить плёнки и сухожилия. Не надо жарить на раститетельном масле, потому что вкус печёнки от растительного масла пропадает
- Отдельно обжариваем все три головки лука, мелко-мелко рубленого
- Так же мелко рубим укроп
- Обжареную печенку перемалываем в мясорубке (сегодня всё мелют в блендере, куда только уходят древние традиции, ну, в блендере, так в блендере)
- Смешиваем молотую печень с имбирём и мускатным орехом, добавляем укроп, солим, перчим,тщательно перемешиваем
- Добавляем в получившийся фарш всё сливочное масло и вновь перемешиваем
- Добавляем вручную рубленый лук и вновь перемешиваем (лук добавляем руками и в предпоследнюю очередь, чтобы не потерять в паштете его запах)
- Наконец, доливаем коньяк, вновь перемешиваем и ароматный, вкуснейший паштет из куриной печёнки готов. Можно и нужно украсить зеленью и редиской, если подаёте гостям на стол. Можно намазывать на бутерброды.
Паштет из свиной печенки
Паштет из свиной печенки готовят не так, как паштет из куриной. И не так, как из говяжей. Кто-то говорил, что Панкратов-Черный на каком-то КВН рассказывал про Голливуд, и как там паштет готовят из печенки, было смешно. Может, и не врут. Вот рецепт паштета:
Берем продукт:
- Килограмм свиной печенки
- Полкило филе свинины
- Сало несоленое – 100 граммов
- Три яйца
- Три средние луковицы
- 250 граммов мякиша белого хлеба
- Немного молока – чтобы намочить хлеб
- Граммов 150 сливочного масла
- Немного молотого черного и красного перца
- Соль по вкусу соль
Готовим паштет из свиной печенки:
- Печень очистить, помыть пропустить через мясорубку
- Мясо нарезать кусками, пропустить через ту же мясорубку, не моя её, конечно
- Хлеб намочить в молоке, отжать, пропустить через ту же мясорубку
- Сварить вкрутую яйца
- То же самое – пропустить через мясорубку – проделать с луком и яйцами
- Теперь всю смесь через мясорубку вместе ещё раз
- Добавить в смесь мускатный орех, черный и красный перец, посолить
- Влить стакан белого вина соль, стакан белого сухого ароматного вина Bodegas Jacques Francois Durton Malbec – reserva 2003 и тщательно растереть с топленым сливочным маслом.
- Сало нарезать плоскими дольками и уложить на дно глиняной (желательно) посуды, сверху выложить паштетную массу и закрыть
- Запекать паштет в духовке при 210-220 градусов полтора часа
- Между прочим, говорят, что паштет, так приготовленный, долго хранится.
Паштет из рыбы
Этот паштет из рыбы с сыром любил Винсент Ван Гог – тот самый, что при жизни продал единственную свою картину – Le Vignoble de Vin Rouge à Arles (Red Vineyards at Arles, если по-английски). Возможно, слишком много внимания уделял вкусной пищи вместо того, чтобы продавать картины… Оно и понятно, паштет замечательный:
Для этой холодной закуски нам пригодятся:
- 400 граммов филе обычной речной рыбы
- 100 граммов тёртого сыра – твердого сорта
- Половинка средней луковицы
- 200 граммов сливочного масла
- Лавровый лист
- Два стакана молока
- Перец, соль, горчица по желанию
- Зелень, лимон для украшения
Готовим паштет из рыбы:
- Филе рыбы варим в молоке
- В молоко в середине процесса кладем лавровый лист, половину луковицы
- Сваренную рыбу охлаждаем, подсушиваем
- Дважды пропускаем через мясорубку или через миксер
- Фарш растираем с маслом, тертым сыром, горчицей, солью и перцем
- Массу кладем на продолговатое блюдо для рыбы и придаем массе форму рыбы
- Наносим сверху узор в виде чешуи
- Украшаем зеленью и дольками лимона.
Гехакте лебер (печёночный паштет)
Конечно, рецептов печёночного паштета в мире множество – хороших рецептов мало не бывает. Но вот вариант печёночного паштета из еврейской кухни – гехакте лебер (если путаюсь в буквах, прошу простить).
Продукты:
- 250 граммов хорошей говяжьей печёнки
- Небольшой ломтик белой булки
- Немного гусиного жира (или куриного, по желанию)
- Два яйца
- Столовая ложка с верхом зелёного лука
- Одна средняя луковица
- Перец и соль по вкусу
Готовим паштет:
- Печёнку тщательно моем, снимаем с неё плёнку
- Режем на небольшие кусочки
- Обжариваем в жире (можно печёнку отварить, но надо довести воду до кипения, затем непрерывно размешивать и варить на среднем огне минут пять, не больше)
- Мякоть булки замачиваем
- Пропускаем печёнку и булку через мясорубку
- Поджариваем до золотистого цвета мелко рубленый лук
- Добавляем в фарш лук, соль, перец, немного жира, тщательно размешиваем
- Кладём всё на тарелку
- Отдельно варим яйца вкрутую, режем дольками, кладём сверху на паштет
- Посыпаем зелёным луком.
Паштет из печёнки и баклажанов
Прислан рецепт из Украины девушкой по имени Оксана. Она просила опубликовать. Что и делаем после проверки — самоличной готовки. Очень вкусно!
Продукты:
- Печёнка говяжья — килограмм
- Баклажаны — примерно два кило
- Морковка — полкило
- Лук репчатый — тоже полкило
- Масло сливочное — до 250 граммов
- Масло подсолнечное — для пассировки лука и морковки
Готовим паштет:
- Запекаем баклажаны в духовке или на гриле до готовности (если проколоть, то вилка или спичка входят и проходят до центра легко), а затем снимаем кожуру
- Одновременно варим печёнку недолго, до готовности
- Лук и морковку мелко режем и пассируем на подсолнечном масле
- Лук, морковь, печенку, баклажаны пропускаем через мясорубку
- Смешиваем со сливочным маслом
- Тушим на сковороде час на слабо-среднем огне под крышкой
- Если паштет едим сразу, даём охладиться, а если «на потом» оставляем, то пока горячий, закатываем в стерильные банки.
Приятного аппетита!