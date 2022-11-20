А не приготовить ли нам паштеты в наступающим праздникам? И приготовим. Справимся!

Пять рецептов паштетов: Паштет из куриной печёнки, ааштет из свиной печёнки, паштет рыбный, паштет гехакте лебер, паштет с баклажанами.

К предстоящим праздничным столам надо готовиться серьёзно. А какой же праздничный стол без саморучно приготовленного паштета, который гордо выносит из кухни хозяйка и скромно ставит перед гостями, мол, угощайтесь, чем Бог послал. И вот вам пять рецептов самых разных паштетов. Их объединяет одно — прекрасный вкус!

Паштет из куриной печенки

Продукты для паштета:

Килограмм куриной печёнки

Три средних размеров луковицы

200 граммов сливочного масла

Немного куриного жира

Веточка укропа (по желанию можно и больше)

20 мл коньяка или бренди (две трети столовой ложки)

Щепотка мускатного ореха

Щепотка молотого имбиря

Соль и чёрный перец по вкусу

Готовим паштет:

Обжариваем на смеси жира, срезанного с курочки и сливочном масле всю печёнку. Предварительно, конечно, печёнку помыть, удалить плёнки и сухожилия. Не надо жарить на раститетельном масле, потому что вкус печёнки от растительного масла пропадает Отдельно обжариваем все три головки лука, мелко-мелко рубленого Так же мелко рубим укроп Обжареную печенку перемалываем в мясорубке (сегодня всё мелют в блендере, куда только уходят древние традиции, ну, в блендере, так в блендере) Смешиваем молотую печень с имбирём и мускатным орехом, добавляем укроп, солим, перчим,тщательно перемешиваем Добавляем в получившийся фарш всё сливочное масло и вновь перемешиваем Добавляем вручную рубленый лук и вновь перемешиваем (лук добавляем руками и в предпоследнюю очередь, чтобы не потерять в паштете его запах) Наконец, доливаем коньяк, вновь перемешиваем и ароматный, вкуснейший паштет из куриной печёнки готов. Можно и нужно украсить зеленью и редиской, если подаёте гостям на стол. Можно намазывать на бутерброды.

Паштет из свиной печенки

Паштет из свиной печенки готовят не так, как паштет из куриной. И не так, как из говяжей. Кто-то говорил, что Панкратов-Черный на каком-то КВН рассказывал про Голливуд, и как там паштет готовят из печенки, было смешно. Может, и не врут. Вот рецепт паштета:

Берем продукт:

Килограмм свиной печенки

Полкило филе свинины

Сало несоленое – 100 граммов

Три яйца

Три средние луковицы

250 граммов мякиша белого хлеба

Немного молока – чтобы намочить хлеб

Граммов 150 сливочного масла

Немного молотого черного и красного перца

Соль по вкусу соль

Готовим паштет из свиной печенки:

Печень очистить, помыть пропустить через мясорубку Мясо нарезать кусками, пропустить через ту же мясорубку, не моя её, конечно Хлеб намочить в молоке, отжать, пропустить через ту же мясорубку Сварить вкрутую яйца То же самое – пропустить через мясорубку – проделать с луком и яйцами Теперь всю смесь через мясорубку вместе ещё раз Добавить в смесь мускатный орех, черный и красный перец, посолить Влить стакан белого вина соль, стакан белого сухого ароматного вина Bodegas Jacques Francois Durton Malbec – reserva 2003 и тщательно растереть с топленым сливочным маслом. Сало нарезать плоскими дольками и уложить на дно глиняной (желательно) посуды, сверху выложить паштетную массу и закрыть Запекать паштет в духовке при 210-220 градусов полтора часа Между прочим, говорят, что паштет, так приготовленный, долго хранится.

Паштет из рыбы

Этот паштет из рыбы с сыром любил Винсент Ван Гог – тот самый, что при жизни продал единственную свою картину – Le Vignoble de Vin Rouge à Arles (Red Vineyards at Arles, если по-английски). Возможно, слишком много внимания уделял вкусной пищи вместо того, чтобы продавать картины… Оно и понятно, паштет замечательный:

Для этой холодной закуски нам пригодятся:

400 граммов филе обычной речной рыбы

100 граммов тёртого сыра – твердого сорта

Половинка средней луковицы

200 граммов сливочного масла

Лавровый лист

Два стакана молока

Перец, соль, горчица по желанию

Зелень, лимон для украшения

Готовим паштет из рыбы:

Филе рыбы варим в молоке В молоко в середине процесса кладем лавровый лист, половину луковицы Сваренную рыбу охлаждаем, подсушиваем Дважды пропускаем через мясорубку или через миксер Фарш растираем с маслом, тертым сыром, горчицей, солью и перцем Массу кладем на продолговатое блюдо для рыбы и придаем массе форму рыбы Наносим сверху узор в виде чешуи Украшаем зеленью и дольками лимона.

Гехакте лебер (печёночный паштет)

Конечно, рецептов печёночного паштета в мире множество – хороших рецептов мало не бывает. Но вот вариант печёночного паштета из еврейской кухни – гехакте лебер (если путаюсь в буквах, прошу простить).

Продукты:

250 граммов хорошей говяжьей печёнки

Небольшой ломтик белой булки

Немного гусиного жира (или куриного, по желанию)

Два яйца

Столовая ложка с верхом зелёного лука

Одна средняя луковица

Перец и соль по вкусу

Готовим паштет:

Печёнку тщательно моем, снимаем с неё плёнку Режем на небольшие кусочки Обжариваем в жире (можно печёнку отварить, но надо довести воду до кипения, затем непрерывно размешивать и варить на среднем огне минут пять, не больше) Мякоть булки замачиваем Пропускаем печёнку и булку через мясорубку Поджариваем до золотистого цвета мелко рубленый лук Добавляем в фарш лук, соль, перец, немного жира, тщательно размешиваем Кладём всё на тарелку Отдельно варим яйца вкрутую, режем дольками, кладём сверху на паштет Посыпаем зелёным луком.

Паштет из печёнки и баклажанов

Прислан рецепт из Украины девушкой по имени Оксана. Она просила опубликовать. Что и делаем после проверки — самоличной готовки. Очень вкусно!

Продукты:

Печёнка говяжья — килограмм

Баклажаны — примерно два кило

Морковка — полкило

Лук репчатый — тоже полкило

Масло сливочное — до 250 граммов

Масло подсолнечное — для пассировки лука и морковки

Готовим паштет:

Запекаем баклажаны в духовке или на гриле до готовности (если проколоть, то вилка или спичка входят и проходят до центра легко), а затем снимаем кожуру Одновременно варим печёнку недолго, до готовности Лук и морковку мелко режем и пассируем на подсолнечном масле Лук, морковь, печенку, баклажаны пропускаем через мясорубку Смешиваем со сливочным маслом Тушим на сковороде час на слабо-среднем огне под крышкой Если паштет едим сразу, даём охладиться, а если «на потом» оставляем, то пока горячий, закатываем в стерильные банки.

Приятного аппетита!