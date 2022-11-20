В Университете МкГилл студенты решили сохранить франкоязычную студенческую газету

Две трети студентов университета проголосовали за сохранение газеты, которая не выжила бы без финансовой поддержки со стороны общества – обязательных взносов (хотя и очень маленьких).

На прошлой неделе в Университете МкГилл прошло голосование среди студентов по интересному вопросу — продолжать ли оказывать финансовую поддержку франкоязычной студенческой газете Délit или же прекратить спонсирование. Дело в том, что эта газета является единственной публикацией на французском языке в университете, где преподавание ведётся на английском языке и где большая часть студентов — англо и аллофоны, тогда как большая часть франкоязычной молодёжи предпочитает учиться в Университете Монреаля, в UQAM и в других ВУЗах, где преподавание ведётся на французском языке.

Считается, что в МкГилле из общего числа студентов не более 20% франкофонов, но эта цифра лишь приблизительна, никто точный анализ по поводу этнического происхождения учащихся не проводил, да в этом и нужды нет, конечно.

Исчезновение франкоязычного издания стало бы, честно говоря, символичным и внесло бы серьёзные коррективы в отношения между двумя культурными пластами Квебека, где и без этого трений хватает (хотя сегодня большей частью эти трения вызываются политиками, а не являются следствием реальных проблем, по меньшей мере, такое создаётся впечатление в народе). Как бы то ни было, результаты голосования любопытны: Две трети студенов поддержали издание и выразили готовность продолжать выплачивать взнос из своего кармана в сумме 6 долларов в год — сумма небольшая, но всё же это деньги.

Редакция газеты выразила признательность студентам за поддежку, включая финансовую поддержку, без которой газета была бы вынуждена сойти со студенческой сцены.

Газета Délit (официальное её название — Délit français – то есть, не просто «Преступление», а «Французское преступление») выходит еженедельно с 1977 года и распространяется бесплатно. За прошедшие годы издание неоднократно было названо «самым лучшим студенческим изданием года» как на французском, так и на английском языках.