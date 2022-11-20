Канада решила выделить в помощь Республике Гаити $16.5 млн

Правительство Канады приняло решение выделить 16,5 млн канадских долларов для оказания помощи Республике Гаити, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Правительство Канады приняло решение выделить 16,5 млн канадских долларов ($12,3 млн) для оказания помощи Республике Гаити, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо 20 ноября в ходе завершившегося на острове Джерба, Тунис, XVIII саммита Международной организации франкофонии, сообщает телеканал CTV.

Трюдо сообщил, что Канада намерена и дальше продолжать оказывать Гаити необходимую ей гуманитарную помощь, передавая выделенные республике средства через фонды ООН.

Трюдо сообщил также, что Канада ввела в отношении подозреваемого в коррупции бывшего президента Гаити Мишеля Мартелли санкции.

Напомним, ранее сообщало, что в ООН заявляли об ухудшении ситуации в сфере безопасности и гуманитарной обстановки в республике Гаити после того, как в июле 2021 года был убит президент страны Жовенель Моиз, а в августе 2021 года произошло землетрясение, повлекшее гибель более 2,2 тыс. человек.