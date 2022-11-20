В Тунисе завершился саммит лидеров франкоязычных стран мира

В Тунисе завершился двухдневный саммит Международной организации франкофонии (IOF), участие в котором принимают лидеры франкоязычных стран со всего мира

В Тунисе завершился двухдневный саммит Международной организации франкофонии (IOF), участие в котором принимают лидеры франкоязычных стран со всего мира, 20 ноября сообщает Al-Monitor.

Во встрече принимали участие президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Сенегала Маки Салл и другие мировые лидеры.

Глава IOF Луиза Мусикивабо заявила в ходе открытия саммита 19 ноября, что встреча на африканском континенте надо «использовать для предотвращения перерастания напряженности в конфликты». Однако конфликты сопровождали и само мероприятие.

Так, премьер-министр ДР Конго Жан-Мишель Сама Луконде отказался сфотографироваться рядом с президентом Руанды Полем Кагаме. Конголезские власти обвиняют Руанду в поддержке боевиков M-23, ведущих войну на востоке ДР Конго.

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил другие страны мира, в подрыве французского влияния на континенте — он заявил, что многие готовы «вредить Франции, вредить ее языку, сеять сомнения».

«Я не шучу, многие инфлюенсеры… получают деньги за это. Мы их знаем», — заявил Макрон в интервью TV5 Monde.

Макрон также заявил, к неудовольствию многих участников IOF, сложно переживающих французское колониальное прошлое, что Франция будет добиваться президентства в организации с 2024 года.