Трюдо заявил, что не знает о подкупленных Китаем парламентариях Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо признался, что ничего не знает о финансировании канадских парламентариев со стороны Китая

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо признался, что ничего не знает о финансировании канадских парламентариев со стороны Китая, 20 ноября он сделал соответствующее заявление на форуме франкофонных стран в Тунисе. «У меня нет никакой информации, и мне не сообщали о получении кем-либо из федеральных кандидатов денег со стороны Китая», — заявил Трюдо.

Также политик добавил, что власти Канады всегда очень серьезно подходили к защите органов правительства страны от вмешательства других государств. В начале текущего месяца в издании Global News появилась новость о том, что разведывательные службы Канады сообщили Трюдо о планах КНР расширить свое влияние на парламентариев Канады, в том числе посредством финансовых вливаний в некоторых кандидатов накануне парламентских выборов 2019 года.

Также и сам Трюдо обращал внимание на настойчивые попытки КНР оказывать влияние на демократические процессы в Канаде. В ответ на это заявление официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сообщил, что Китай никогда не вмешивался во внутриполитические дела Канады и потребовал избегать заявлений, который могут усугубить отношения между их странами.

Напомним, что Джастин Трюдо совершил грубую ошибку после беседы с председателем КНР Си Цзиньпином. Решение Трюдо стало причиной ухудшения имиджа Канады в международном сообществе. Конфликт возник после заявления председателя Китая Си Цзиньпиня, который обвинил Джастина Трюдо в нарушении этикета переговоров.

Претензия председателя КНР заключалась в том, что канадский премьер-министр разгласил подробности диалога для СМИ. В ответ на это Джастин Трюдо сообщил, что на территории Канады верят в открытый и честный диалог. Однако некоторые жители канадского государства остались недовольны таким заявлением со стороны премьер-министра, и его комментарий относительно открытого диалога не является оправданием. Один из комментаторов отметил, что сам Джастин Трюдо не всегда бывает открыт для канадцев. На видео было видно, что премьер-министру Канады неловко во время разговора лидера КНР.