Недвижимость: Как найти квартиру в Монреале?

Так с чего же начать приезжающим в Монреаль и ищущим съемное жилье?

Когда я приехала в Монреаль, меня удивило то, что канадцы, а точнее квебекцы, подписывают договор на аренду дома или квартиры 01 июля на год. Потом я поняла, что это намного упрощает жизнь собственников жилья и тех, кто снимает квартиру в Монреале. Первого июля в День Канады улицы Монреаля заполнены грузовиками для перевозки мебели и национальный праздник Канады стал настоящим праздником для компаний по перевозкам. Не отчаивайтесь, если вы приезжаете в Монреаль зимой или осенью и вам нужно срочно

найти квартиру в Монреале под съем. Всегда есть какое-то движение на рынке жилья и у вас будет хороший выбор в любое время года.

Так с чего же начать приезжающим в Монреаль и ищущим съемное жилье? Во-первых, есть несколько сайтов, на которых можно бысто сориентироваться, как они работают и начать сравнивать цены на аренду. Все сайты сделаны на английском и французском языках.

В Монреале существует развитая система метрополитена. 68 станций и 4 линии метро протяженностью 69 км вывели монреальское метро на 3 место по кольчеству пассажиров в Северной Америке после нью-йорского метро и метро в Мехико. Нужно заметить, что в отличие от остальных канадских провинций, в Квебеке размер квартиры не определяется количеством спален, а говорит о количестве комнат, каждая из которых идет за единицу и ½ (половинка) -это ванная комната. В монреальских квартирах очень реlко встречаются раздельные сан.узлы, зачастую это одна ванная комната с ванной и туалетом.

Например:

31/2 означает, что в квартире есть 1 спальня + 1 салон + 1 кухня + ванная комната (1/2).

41/2 означает, что в квартире есть 2 спальни + 1 салон + 1 кухня + ванная комната (1/2).

51/2 означает, что в квартире есть 3 спальни + 1 салон + 1 кухня + ванная комната (1/2).

Иногда хозяин в объявлении может указать, что его квартира на съем является 51/2, но приехав туда, вы обнаружите только 2 спальни. На ваш вопрос, почему хозяин квартиры указал 51/2, а не 41/2, он ответит, что в квартире есть столовая, которую он посчитал за отдельную коннату и получилось 5 комнат+ ванная 1/2.,т.е. 51/2. И это вполне законно. Если вы ищите квартиру-люкс, то смело ищите ее в разделе 61/2 и больше. Несмотря на то, что там может быть только 1 спальня, там может быть салон, столовая, кухня, бюро,

соляриум, сауна и пр.

В квартире не может быть больше, чем 3 спальни. Поэтому, если у вас много детей, я бы вам порекомендовала снять дом или квартиру в 2-х или 3-х этажном доме. В Монреале во

многих районах можно найти в ряд стоящие 2-х этажные дома, в которых находится 2 квартиры. Такой 2-х этажный дом принадлежит одному владельцу и называется дуплекс (2-plex). Соответственно дом с 3 квартирами называется триплекс (3-plex) и с 4 квартирами дом в Монреале называется кядруплекс (4-plex).

В дуплексе, например, вы найдете 2 квартиры:

-одну на 1-м этаже с 3 спальнями, и с обустроенным полуподвалом (basement), где можно найти четвертую спальню, ванную комнату и еще одну гостинную.

-вторая квартира находится на 2-м этаже и в нее ведет отдельный вход.

Обычно тот квартиросъемщик, который снимает первый этаж, имеет эксклюзивный доступ к использованию двора и гаража. Такие дома в Монреале были построены до 1970 годов, поэтому звукоизоляция оставляет желать лучшего. Но стоить такая квартира с 4 спальнями, гаражом и собственным садиком вам обойдется дешевле, чем дом в аренду. Нужно заметить, что домов в аренду в Монреале меньше, чем квартир. Конечно уровень проживания в доме будет выше, чем в квартире. Там вы будете чувствовать себя полноправным хозяином и никакие соседи не будут предъявлять вам претензии из-за шума и беготни, устраиваемых вашими детьми. Но и стоить вам это будет гораздо дороже.

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в компании Vendirect за 2021 год! Ура!

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Ольга Успенская

Риэлтор с 20-ти летним опытом работы