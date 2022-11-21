Министр обороны Канады заявила о важности сохранить влияние страны в НАТО

В субботу, 19 ноября, Ананд провела двустороннюю встречу с министром обороны США Ллойдом Остином

Канада должна быть в состоянии внести вклад в НАТО и многосторонние альянсы с его участием, а также оказывать двустороннюю поддержку Украине и обеспечивать присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом в воскресенье, 20 ноября, заявила министр обороны Канады Анита Ананд, сообщает CTV News.

По данным телеканала, такую многостороннюю политику Ананд сравнила с необходимостью «ходить и жевать жвачку одновременно».

В субботу, 19 ноября, Ананд провела двустороннюю встречу с министром обороны США Ллойдом Остином, на которой обсуждалась поддержка Украины и модернизация Североамериканского командования воздушно-космической обороны (NORAD).

По словам Ананд, правительство Канады дополнительно выделит 40 млрд канадских долларов ($30 млрд) на оборону, из которых 5 млрд долларов ($3,7 млрд) пойдут на модернизацию NORAD.

«Мы в деле. Суверенитет в Арктике имеет решающее значение, поскольку глобальная среда продолжает меняться, и мы продолжим улучшать нашу защиту на Севере», – приводит издание слова министра.

Ранее Ананд заявила, что Канада увеличит военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР) в рамках своей новой стратегии действий в этой части света, которая будет опубликована в ближайшее время.

Также Ананд указала, что Канада в данном регионе намерена «бросать вызов» КНР, когда это будет нужно, но и при необходимости сотрудничать с Китаем.