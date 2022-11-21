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Общество Здоровье, медицина Гриппозное состояние? Бывает. Помогите сами себе. Способы есть
Grippe
Грипп и Ковид объединили усилия!

Гриппозное состояние? Бывает. Помогите сами себе. Способы есть

Megan Jorgensen Ноя 21, 2022 Здоровье, медицина, Меган Хорхенсен, Новости, Общество Оставить комментарий 71 Просмотров

Как помочь организму побыстрее справиться с гриппозным состоянием

Грипп никому не нравится, и никому не хочется им заболеть. Но грипп – наш вечный спутник осенней и зимней поры (да и весенней тоже, хотя чуть меньше)

Итек, если повышается температура, если болит голова, если течёт нос, чувствуется сильная усталость, ломит в суставах, есть кашель, то постарайтесь помочь принимаемым лекарствам справиться с болезнью.

  • Потребляйте продукты, которые содержат много витаминов и укрепляющих элементов – свежие фрукты, овощи, молочные продукты, злаковые. Все эти продукты содержат витамины А, В6, С, Е2,3, цинк, железо, медь, кальций, полезные кислоты… Все эти элементы укрепляют организм и изгоняют из него вредные вещества.
  • Сократите потребление продуктов с большим содержанием сахара, включяя макаронные изделия и сладкие напитки – содержащиеся в них элементы поддерживают вирусы.
  • Отдельное внимание уделите чесноку и луку, эти продукты содержат вещества, которые убивают вредоносные микробы. Желательно сьедать 4-5 долек чеснока в день, если почувствовали наступление гриппа.
  • Отдыхайте, не занимайтесь работами по хозяйству, постарайтесь спать днём.
  • Пейте (ешьте) регулярно куриный бульон – это не просто жидкость, которая полезна при гриппе, это антивосполительный продукты, придающий силы и возвращающий бодрость.
  • Если почувствовали себя хоть чуть лучше, тогда уделите время прогулкам – организм, прикладывая усилия в движении, изгоняет микробы и вирусы. Но болезнь есть болезнь, поэтому не стои переутруждаться.
  • Наконец, пейте отвары, которые настоены на медицинских травах и растениях – от женьшеня, до мяты. В любой аптеке вы найдёте отличный выбор трав.
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