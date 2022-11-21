Гриппозное состояние? Бывает. Помогите сами себе. Способы есть

Как помочь организму побыстрее справиться с гриппозным состоянием

Грипп никому не нравится, и никому не хочется им заболеть. Но грипп – наш вечный спутник осенней и зимней поры (да и весенней тоже, хотя чуть меньше).

Итек, если повышается температура, если болит голова, если течёт нос, чувствуется сильная усталость, ломит в суставах, есть кашель, то постарайтесь помочь принимаемым лекарствам справиться с болезнью.

Потребляйте продукты, которые содержат много витаминов и укрепляющих элементов – свежие фрукты, овощи, молочные продукты, злаковые. Все эти продукты содержат витамины А, В6, С, Е2,3, цинк, железо, медь, кальций, полезные кислоты… Все эти элементы укрепляют организм и изгоняют из него вредные вещества.

Сократите потребление продуктов с большим содержанием сахара, включяя макаронные изделия и сладкие напитки – содержащиеся в них элементы поддерживают вирусы.

Отдельное внимание уделите чесноку и луку, эти продукты содержат вещества, которые убивают вредоносные микробы. Желательно сьедать 4-5 долек чеснока в день, если почувствовали наступление гриппа.

Отдыхайте, не занимайтесь работами по хозяйству, постарайтесь спать днём.

Пейте (ешьте) регулярно куриный бульон – это не просто жидкость, которая полезна при гриппе, это антивосполительный продукты, придающий силы и возвращающий бодрость.

Если почувствовали себя хоть чуть лучше, тогда уделите время прогулкам – организм, прикладывая усилия в движении, изгоняет микробы и вирусы. Но болезнь есть болезнь, поэтому не стои переутруждаться.

Наконец, пейте отвары, которые настоены на медицинских травах и растениях – от женьшеня, до мяты. В любой аптеке вы найдёте отличный выбор трав.