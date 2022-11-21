Глава правительства Канады заявил о продолжении сотрудничества с Арменией

Расширение партнерства продолжат Армения и Канада, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо 19 ноября на своей странице в Twitter после встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном

Расширение партнерства продолжат Армения и Канада, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо 19 ноября на своей странице в Twitter после встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях 18-го саммита Международной организации Франкофонии в Тунисе.

«Мы привержены укреплению демократии, росту наших экономик и продвижению мира и безопасности на Кавказе. Именно это я обсуждал с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. И мы будем продолжать расширять партнерство между нашими странами», — подчеркнул глава канадского правительства.

Премьер-министра выразили уверенность, что деятельность посольства в Ереване придаст новый импульс расширению и углублению двусторонних политических и экономических связей.

Пашинян и Трюдо также обсудили вопросы расширения канадских инвестиций в Армении.

Пашинян представил Трюдо последствия агрессии Азербайджана в отношении суверенной территории Армении в сентябре 2022 года и позицию Еревана по их ликвидации. Лидеры двух стран обменялись мнениями по нагорно-карабахской проблеме, процессам в Закавказье, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.