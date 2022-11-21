Канадская компания планирует построить завод по производству биотоплива

Завод по производству «устойчивого» авиационного топлива из канолы планирует построить в Калгари за $600 млн компания из канадской провинции Альберта

Завод по производству «устойчивого» авиационного топлива из канолы планирует построить в Калгари за $600 млн компания из канадской провинции Альберта, 19 ноября сообщает сетевое издание The Western Producer.

Завод будет производить 300 млн литров (236,7 тыс. тонн) топлива в год. Reconciliation Energy Transition Inc. (RETI) инвестиционное решение примет в августе 2023 года.

RETI является филиалом Project Reconciliation, которая пытается купить трубопровод Trans Mountain у правительства Канады. RETI ведет переговоры с неназванными сельскохозяйственными и энергетическими компаниями об инвестировании в проект.

Компания ведет переговоры о поставках с международным аэропортом Калгари, Air Canada и WestJet Airlines Ltd. Заводу под рапс потребуется около 405 тыс. га сельскохозяйственных угодий.

Председатель RETI Стив Мейсон отказался указать, сколько рапсового масла потребуется предприятию, но подтвердил, что масличные культуры составят «подавляющее большинство» сырья для завода.

Председатель комиссии производителей канолы Альберты Роджер Шевро был в восторге, узнав о проекте: «Это отличные новости. В любое время, когда мы можем создать внутренний рынок здесь, в Канаде. Мы не сталкиваемся с торговыми спорами как пару лет назад с Китаем».

Мейсон считает ключевым элементом проекта, что основными поставщиками сырья для завода будут коренные жители. Он сообщил коренные народы владеют пастбищами, которые распашут под выращивание канолы. Есть надежда на экономическую выгоду для коренных народов.

Мейсон уверен, что проект в Калгари первый, но не последний. «Есть два других проекта устойчивого авиационного топлива, о которых скоро объявим», — сказал он.