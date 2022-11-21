Интересные факты. Не самые важные, прожить без их знания можно, но они интересны и знание их украшает нашу жизнь

Продолжаем наши публикации с подборкой любопытных и не самых известных фактов из истории цивилизации.

Продолжаем нашу подборку любопытных фактов из человеческой истории. Наверняка, кто-то, прочитав текст, откроет для себя много нового:

Девятка бубен в английском языке носит особое название – Проклятье Шотландии (Curse of Scotland). Есть три версии этого прозвища. Согласно первой версии, девятка бубен имеет сходство с фамильным гербом лорда Джона Далримпла. Он санкционировал резню шотландцев в Гленко в 1692 году. В его гербе – 9 алмазов (ромбов). В английском языке слово diamonds обозначает бубны и алмазы. По второй версии, речь изначально шла о Cross of Scotland – то есть, о кресте Шотландии, косом кресте св. Андрея. По третьей версии, такое прозвище карта получила после того, как из короны короля Шотландии пропали 9 алмазов, а на народ возложили дополнительный налог для компенсации ущерба.

*

Кольцо Сатурна пропадает для земного наблюдателя один раз каждые 14,7 лет, когда оно встает ребром к наблюдателю на Земле.

*

Бивни слона являются по своим функциональным особенностям резцами, а не клыками.

*

Опылением орхидей в естественных условиях занимаются колибри, как в Южной Америке, так и в Азии.

*

Слово «тротуар» пришло в русский язык из французского. Во французском языке в основе слово «топтаться», «топать». В русском в 19 веке было предложено переименовать тротуары в топталища. Но предложение не прошло.

*

Слово «тулуп» – тюркского происхождения. В тюркских языках оно означало нечто, вроде кожаного мешка без швов, изготовленного из цельной шкуры животного. В русский язык оно вошло в 18 веке (а термин «тулуп» в фигурном катании не имеет к этому тулупу никакого отношения).

*

Торт Наполеон впервые был изготовлен в 1912 году, к столетию войны. И изготавливался он треугольной формы – как знаменитая треуголка Наполеона.

*

Скульптурная женская фигура выполняющая роль поддержки фасада или же просто играющая декоративные функции, но как бы поддерживающая фасад, называется кариатидой.

*

Самые первые в России механические часы были установлены на Спассой башне московского Кремля в 1404 году.

*

Пищаль, это огнестрельное оружие, использовавшееся в России в 17 и начале 18 веков.

*

Российские масоны приобрели очень важное значение в России при императоре Александре Первом.