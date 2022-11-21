В Тунисе прошла очередная встреча руководителей стран Франкофонии. Участвовали Трюдо и Лего

Встреча руководства стран франкофонии прошла успешно. Но Лего и Трюдо признали существующие между ними разнгласия.

На тунисском острове Джерба (остров находится в неподсредственной близости от континента и соединён с ним дамбой) состоялось очередное, восемнадцатое заседание стран, жители которых говорят по-французски (речь не только о франкоязычных странах, но и о тех, в которых французский язык считается растпространённым).

Встречи проходят раз в два года, но из-за известных ограничений 2020 года, последняя встреча была отменена. Нынешняя прошла в Тунисе 19 и 20 ноября. В совещании приняли участия более тридцати руководителей государств и правительств, а также министры и главы департаментов образования, внешних связей и развития. Оценивая результаты встречи, госпожа Луиз Мушикивабо (Louis Mushikiwabo), генеральный секретарь Международной Организации Франкофонии, заявила, что все цели встречи были достигнуты, никто не остался обиженным.

От Канады во встрече участвовал Жюстен наш Трюдо, премьер-министр страны. Но и Франсуа Лего, премьер-министр Квебека, не только не остался в стороне, но и принял активное участие в обсуждении тем, связанных с французским языком, в частности, в обсуждении вопроса использования французского в информатике. Кроме того, Лего выступил на заседании экономической комиссии организации.

Франсуа Лего подробно остановился на мерах, которые правительство Квебека принимает по защите французского языка в Квебеке, по его популяризации и повышению роли в разных обсластях жизни. Лего подчеркнул, что только совместными усилиями франкофонов всего мира французский язык может одержать победу над английским. Лего признал, что он удивлён тем, что, как он узнал, в Европе и в странах Африки франкоязычие сталкивается с той же проблемой.

Во время встречи проявились и противоречия между федеральным и квебекским премьерами. Во-первых, Лего заявил, что господин Трюдо ошибался, предложив перенести совещание из-за внутренних политических проблем в Тунисе. Во-вторых, Лего лично встретился с президентом Туниса, тогда как Трюдо отказался от встречи по причинам, связанным с соблюдением прав человека в стране-хозяйке совещания.

Для Туниса эта встреча в верхах стала очень важной, вся страна следила за совещанием, были организованы многочисленные культурные мероприятия, гостей приветствовали тысячи людей, спонтанно собиравшихся на улицах, по которым проезжали гости.

Ни для кого не стало сюрпризом переизбрание на пост Генерального секретаря госпожи Луиз Мушикивабо, которая до 2018 года работала министром иностранных дел Руанды.

Следующая, 19 встреча лидеров стран Франкофонии, пройдёт во Франции в 2024 году. Она состоится в городе Вильер-Котере, знаменитом месте, где Франсуа Первый, король Франции, подписал в 1539 году декрет об использовании французского языка, а не латыни, в составлении официальных документов.