Иммиграция с Александрой Мельниковой. Победители и проигравшие реформы профессий в Канаде! Часть вторая..

Победители и проигравшие реформы профессий в Канаде! А именно, кто получил возможность участвовать в иммиграции по системе Экспресс Энтри (то есть как квалифицированные кадры) и кто ее лишился☹.
Часть вторая.
Продолжаем номинацию профессий, которые выиграли джекпот вследствие реформы профессий.
– водители грузовиков (раньше проходили только в определенных провинциях и территориях)
– помощники медсестер, санитары и работники по уходу за пожилыми людьми (ранее они проходили только в некоторых провинциях, да и то имели квоты)
– специалисты по начислению заработной платы (могли пройти ранее только по Атлантическим провинциям или северным территориям)
– водители автобусов и школьных автобусов, метропоездов, инструктора по вождению мотоциклов, водители экскурсионных автобусов, оператор передвижения транспорта (мы их называем диспетчеры)
– водители тяжелой строительной техники: водители бульдозеров, экскаваторов, тракторов и любых видов погрузчиков
– сборщики всех видов самолетов и инспекторы авиасборки (чаще они работают на авиазаводах)
– координаторы по логистике и транспорту
– ассистенты стоматологов и ассистенты стоматологических лабораторий
– шерифы и судебные исполнители
– работники исправительных учреждений
– сотрудники правоохранительных органов, полицейские
– ассистенты учителей в начальной и средней школе
– дезинсекторы и фумигаторы
К сожалению, есть и плохие новости. Есть профессий, которых «понизили» в звании и с 16 ноября они не смогут иммигрировать в Канаду как квалифицированный рабочий труд. Они будут вынуждены подыскивать специальные программы для низкоквалифицированных специалистов. Такие программы предлагаются в некоторые провинции. Кому же не повезло?
– специалисты по фитнесу, инструкторы по спорту, личные тренеры
– портные, швеи, меховщики,
– аниматоры, модели, уличные музыканты, фокусники и кукловоды
А следующий список касается тех, чьи профессии перешли полностью из НИЗКОквалифицированного труда в НЕквалифицированный рабочий труд:
– работники общественного питания – официанты
– грумеры (парикмахеры для собак), кинологи, ассистенты ветеринара, обслуживающий персонал зоопарков
– астрологи, профессиональные свахи, психодиагносты
– портовые грузчики
– работники складов, включая водителей вилочных погрузчиков
– водители такси и лимузинов
-водители службы доставки
– водители яхт и моторных лодок
– работники ферм, включая сборщиков урожая
– работники зеленых питомников (саженцев)
– охотники и установщики ловушек для животных
– резчики кожи и меха
Мне очень хотелось бы повториться еще раз и подчеркнуть важность правильного заполнения профиля на ПМЖ. Правильно выбранная кодировка вашей профессии это 100 % гарантия вашего успеха в иммиграции. Не занимайтесь аматорством в этом вопросе, обратитесь к специалистам, которые вас направят в нужное и правильное направление.
Если вам нужна консультация по иммиграции, пришлите запрос на емейл – info@skiimmigration.com.
Оставайтесь со мной, а я и дальше буду держать вас в курсе всей полезной и важной информации.
С уважением Александра Мельникова,
Президент компании «SKI Immigration»,
“Canada from coast to coast”
лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в иммиграции более 10 лет.
T : 438-878-7755, e-mail: info@skiimmigration.com
T: 604-841-7755 website: www.skiimmigration.com