Иммиграция с Александрой Мельниковой. Победители и проигравшие реформы профессий в Канаде! Часть вторая..

Победители и проигравшие реформы профессий в Канаде! А именно, кто получил возможность участвовать в иммиграции по системе Экспресс Энтри (то есть как квалифицированные кадры) и кто ее лишился☹.

Часть вторая.

Продолжаем номинацию профессий, которые выиграли джекпот вследствие реформы профессий.

– водители грузовиков (раньше проходили только в определенных провинциях и территориях)

– помощники медсестер, санитары и работники по уходу за пожилыми людьми (ранее они проходили только в некоторых провинциях, да и то имели квоты)

– специалисты по начислению заработной платы (могли пройти ранее только по Атлантическим провинциям или северным территориям)

– водители автобусов и школьных автобусов, метропоездов, инструктора по вождению мотоциклов, водители экскурсионных автобусов, оператор передвижения транспорта (мы их называем диспетчеры)

– водители тяжелой строительной техники: водители бульдозеров, экскаваторов, тракторов и любых видов погрузчиков

– сборщики всех видов самолетов и инспекторы авиасборки (чаще они работают на авиазаводах)

– координаторы по логистике и транспорту

– ассистенты стоматологов и ассистенты стоматологических лабораторий

– шерифы и судебные исполнители

– работники исправительных учреждений

– сотрудники правоохранительных органов, полицейские

– ассистенты учителей в начальной и средней школе

– дезинсекторы и фумигаторы

К сожалению, есть и плохие новости. Есть профессий, которых «понизили» в звании и с 16 ноября они не смогут иммигрировать в Канаду как квалифицированный рабочий труд. Они будут вынуждены подыскивать специальные программы для низкоквалифицированных специалистов. Такие программы предлагаются в некоторые провинции. Кому же не повезло?

– специалисты по фитнесу, инструкторы по спорту, личные тренеры

– портные, швеи, меховщики,

– аниматоры, модели, уличные музыканты, фокусники и кукловоды

А следующий список касается тех, чьи профессии перешли полностью из НИЗКОквалифицированного труда в НЕквалифицированный рабочий труд:

– работники общественного питания – официанты

– грумеры (парикмахеры для собак), кинологи, ассистенты ветеринара, обслуживающий персонал зоопарков

– астрологи, профессиональные свахи, психодиагносты

– портовые грузчики

– работники складов, включая водителей вилочных погрузчиков

– водители такси и лимузинов

-водители службы доставки

– водители яхт и моторных лодок

– работники ферм, включая сборщиков урожая

– работники зеленых питомников (саженцев)

– охотники и установщики ловушек для животных

– резчики кожи и меха

Мне очень хотелось бы повториться еще раз и подчеркнуть важность правильного заполнения профиля на ПМЖ. Правильно выбранная кодировка вашей профессии это 100 % гарантия вашего успеха в иммиграции. Не занимайтесь аматорством в этом вопросе, обратитесь к специалистам, которые вас направят в нужное и правильное направление.

Если вам нужна консультация по иммиграции, пришлите запрос на емейл – info@skiimmigration.com.

Оставайтесь со мной, а я и дальше буду держать вас в курсе всей полезной и важной информации.

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration»,

“Canada from coast to coast”

лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

T : 438-878-7755, e-mail: info@skiimmigration.com

T: 604-841-7755 website: www.skiimmigration.com