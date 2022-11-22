Канадцы могут купить облигации для помощи Украине

Но предложение скорее волонтёрское, чем финансово выгодное.

Канада объявила о продаже государственных облигаций, чтобы поддержать Украину.

Программа украинских суверенных облигаций на сумму 500 миллионов долларов позволяет канадцам помочь пострадавшейтв войне стране в предоставлении основных услуг этой зимой. Деньги пойдут на выплату пенсий, закупку топлива и ремонт энергетической инфраструктуры, которая неоднократно подвергалась атакам со стороны агрессора.

“Теперь канадцы смогут обращаться в крупные банки, чтобы купить

украинские суверенные облигации. Срок их погашения наступит через пять лет с процентами, — заявил премьер-министр Джастин Трюдо, объявляя о программе. – Это будет очень похоже на облигации правительства Канады, с которыми хорошо знакомы жители страны”.

Пятилетние облигации номиналом 100 долларов доступны в большинстве крупных канадских финансовых учреждений. Среди них инвестиционные подразделения BMO, Scotiabank, CIBC, RBC и TD. Доступные для покупки с настоящего момента до 29 ноября, они, по сути, представляют собой обычные пятилетние облигации правительства Канады с доходностью примерно 3,3% в зависимости от рыночных условий.

Проценты по облигации будут выплачиваться дважды в год, 24 февраля и 24 августа. Срок погашения наступит 24 августа 2027 года, в День независимости Украины.

Для примера, в случае покупки украинских облигаций на сумму 1000 долларов с доходностью 3,3% вы будете получать 16,50 долларов каждый февраль и август до 24 августа 2027 года, когда вы получите свои первоначальные 1000 долларов США обратно.

По заявлению правительства Канады, средства, привлеченные через украинские облигации, не могут быть использованы для смертоносных действий или покупок. Деньги от облигаций будут переведены из Канады правительству Украины через Международный валютный фонд при условии переговоров с Украиной.

Правительство Канады уже предоставило Украине прямую финансовую помощь в размере 2 миллиардов долларов в 2022 году. Оно также обязалось предоставить еще 2,5 миллиарда долларов на военную, гуманитарную и другую помощь, в результате чего обязательства Канады перед Украиной превышают 5 миллиардов долларов.

Напомним, облигации, долгое время использовавшиеся правительствами для сбора средств, были впервые введены в обращение в Канаде во время Первой и Второй мировых войн.

Когда вы покупаете государственную облигацию, вы ссужаете деньги правительству, которое, в свою очередь, обязуется выплатить проценты в определенную дату (или даты) и полностью вернуть первоначальную сумму инвестиций или основную сумму по истечении срока.