В Лавале угнали полицейский автомобиль. Он найден в Монреале

Угон авто выходит на новый уровень.

Полиция Лаваля сообщает, что женщина непонятным образом угнала автомобиль у местно полицейского.

Представитель ведомства Эрика Лэндри сообщает, что 10 утра “офицер-одиночка прибыл на помощь женщине, которая нуждалась в помощи”. Непонятным пока образом “несчастной” удалось завладеть полицейским внедорожником в в районе Пон-Вио.

Стражам порядка удалось найти и вернуть автомобиль возле станции метро Henri-Bourassa в Монреале, прямо напротив Ривьер-де-Прери. Угонщица была арестована. Он встретилась со следователями позже в понедельник. Инцидент всё ещё расследуется полицейскими управлениями двух городов.

Сообщений о травмах не поступало.