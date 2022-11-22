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Новости Новости Квебека и Монреаля В Лавале угнали полицейский автомобиль. Он найден в Монреале
Laval
Полиция Лаваля за работой.

В Лавале угнали полицейский автомобиль. Он найден в Монреале

Olga Fedak Ноя 21, 2022 Новости Квебека и Монреаля, Общество, Происшествия, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 40 Просмотров

Угон авто выходит на новый уровень.

Полиция Лаваля сообщает, что женщина непонятным образом угнала автомобиль у местно полицейского.

Представитель ведомства Эрика Лэндри сообщает, что 10 утра “офицер-одиночка прибыл на помощь женщине, которая нуждалась в помощи”. Непонятным пока образом “несчастной” удалось завладеть полицейским внедорожником в в районе Пон-Вио.

Стражам порядка удалось найти и вернуть автомобиль возле станции метро Henri-Bourassa в Монреале, прямо напротив Ривьер-де-Прери. Угонщица была арестована. Он встретилась со следователями позже в понедельник. Инцидент всё ещё расследуется полицейскими управлениями двух городов.

Сообщений о травмах не поступало.

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