На что обратить внимание при съеме квартиры в Монреале?

Так с чего же начать приезжающим в Монреаль и ищущим съемное жилье?

Кроме оговариваемой цены на аренду, вам придется платить за электричество, что будет стоить немало. В среднем затраты на электричество составляют на:

31/2 500$/год

41/2 700$/год

51/2 850$/год

Дом 2500$/год.

Почему я указала годовую стоимость? Так как зимой вам придется платить больше из-за отопления , которое работает за счет электрических батарей. В Монреале есть большие многоэтажные дома с центральным отоплением и в этом случае вам не нужно будет за него платить. Но тогда и арендная плата будет выше. В этих домах бетонные перекрытия и как правило есть подземный гараж и консъерж. За все дополнительный услуги владелец дома повышает арендную плату.

В настоящее время появилось много современных квартир в аренду, которые были куплены инвесторами специально для последующей сдачи. Уровень проживания в таких кондоминиумах или сокращенно «кондо» выше, чем в старых квартирах. Но и стоит это в 2 раза дороже из-за современной кухни, ванной с отдельным душем, бассейном , сауной,

террасой на крыше и, что немаловажно, из-за соответствующего контингента соседей по площадке.

Договор на аренду подписывается, как правило, на год до первого июля следующего года. За 3 месяца до окончания договора, владелец дома или квартиры даст вам письмо на

повышение арендной платы. Обычно повышение не составляет более 3% . Вы можете отказаться продлять договор на аренду жилья еще на год и переехать не позднее первого

июля.

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в компании Vendirect за 2021 год! Ура!

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

Ольга Успенская

Риэлтор с 20-ти летним опытом работы