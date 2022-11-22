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Новый Honda CR-V возглавил список самых угоняемых авто в Канаде

Виктория Христова Ноя 22, 2022 Новости, Новости Канады, Новости Квебека и Монреаля, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Комментарии к записи Новый Honda CR-V возглавил список самых угоняемых авто в Канаде отключены 28 Просмотров

Honda CR-V 2016-21 годов легко возглавил список самых угоняемых автомобилей Канады в 2021 году, оставив Lexus RX 2016-21 годов и Ford F-150 2015-20 годов на втором и третьем местах. Согласно данным Страхового бюро Канады, собранным ассоциацией Équité, в общей сложности 4117 автомобилей CR-V были украдены у их законных владельцев по сравнению с 2202 автомобилями RX и 1182 пикапами Ford.

Если более внимательно изучить статистику по угонам в Канаде, то сложная ситуация сложилась с японским внедорожником Lexus RX. В базе данных Страхового бюро Канады было зарегистрировано только 34 560 RX 2016-21 модельного года, что дает шокирующий уровень краж 6,4%. Это одна из каждых 16 машин!

Lexus может найти некоторое утешение в том, что RX — единственная модель фирмы в списке, тогда как название Honda встречается три раза. Угонщики в Канаде, помимо CR-V, часто похищают Civic и Honda Accord. Кроссовер Toyota RAV4, занявший третье место в списке самых продаваемых автомобилей в Канаде в этом году, в перечне любимых авто местных угонщиков расположился только на десятом месте.

 

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