В Канаде зафиксировали антирекорд по числу убийств

По результатам 2021 года в Канаде зафиксировали антирекорд по количеству убийств. Данная информация появилась в отчете канадского Бюро статистики

По результатам 2021 года в Канаде зафиксировали антирекорд по количеству убийств. Данная информация появилась в отчете канадского Бюро статистики. Там отметили, что число подобных преступлений в стране растет три года подряд.

Согласно информации ведомства, в прошлом году в Канаде случилось 788 убийств, что больше рекордного показателя 1991 года, когда за 12 месяцев на территории государства по причине насильственных действий жизни лишились 754 человека.

Отмечается, что число соответствующих преступлений в Канаде увеличивается уже три года подряд. Так, в 2019 году в стране произошло 687 убийств, а в 2020 году — 743.

Наиболее криминальными провинциями страны считаются Онтарио и Британская Колумбия. Там было совершено 277 и 125 убийств соответственно. Самым криминальным городом признан Торонто, на долю которого пришлось 117 убийств в 2021 году.

Криминальная статистика ведется в Канаде с 1961 года.