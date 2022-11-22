Трюдо ответит на вопросы спецкомиссии по поводу правомерности разгона дальнобойщиков

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и члены его кабмина вызваны на заседание специальной комиссии, которая расследует правомерность применения правительством закона о чрезвычайных ситуациях для разгона протестов дальнобойщиков в Оттаве

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и члены его кабмина вызваны на заседание специальной комиссии, которая расследует правомерность применения правительством закона о чрезвычайных ситуациях для разгона протестов дальнобойщиков в Оттаве и на канадско-американской границе в феврале этого года, сообщил телеканал Си-би-си, пишет ТАСС.

По его данным, Трюдо будет отвечать на вопросы комиссии 25 ноября. Также члены комиссии, которая была создана 25 апреля специально для расследования всех обстоятельств применения закона о ЧС, заслушает вице-премьера Христю Фриланд, главу Минобороны Аниту Ананд и других видных чиновников правительства.

С середины октября этот орган начал свою работу, члены комиссии уже заслушали доклады представителей федеральной и региональной полиции, экс-мэра Оттавы Джима Уотсона и главы провинции Онтарио Дага Форда. Окончательное решение комиссия, которую возглавляет судья Поль Руло, представит в парламент Канады к 20 февраля 2023 года.