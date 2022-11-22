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Новости Трюдо ответит на вопросы спецкомиссии по поводу правомерности разгона дальнобойщиков
протест дальнобойщиков

Трюдо ответит на вопросы спецкомиссии по поводу правомерности разгона дальнобойщиков

Виктория Христова Ноя 22, 2022 Новости, Новости Канады, Общество Комментарии к записи Трюдо ответит на вопросы спецкомиссии по поводу правомерности разгона дальнобойщиков отключены 20 Просмотров

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и члены его кабмина вызваны на заседание специальной комиссии, которая расследует правомерность применения правительством закона о чрезвычайных ситуациях для разгона протестов дальнобойщиков в Оттаве

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и члены его кабмина вызваны на заседание специальной комиссии, которая расследует правомерность применения правительством закона о чрезвычайных ситуациях для разгона протестов дальнобойщиков в Оттаве и на канадско-американской границе в феврале этого года, сообщил телеканал Си-би-си, пишет ТАСС.

По его данным, Трюдо будет отвечать на вопросы комиссии 25 ноября. Также члены комиссии, которая была создана 25 апреля специально для расследования всех обстоятельств применения закона о ЧС, заслушает вице-премьера Христю Фриланд, главу Минобороны Аниту Ананд и других видных чиновников правительства.

С середины октября этот орган начал свою работу, члены комиссии уже заслушали доклады представителей федеральной и региональной полиции, экс-мэра Оттавы Джима Уотсона и главы провинции Онтарио Дага Форда. Окончательное решение комиссия, которую возглавляет судья Поль Руло, представит в парламент Канады к 20 февраля 2023 года.

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