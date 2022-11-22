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Новости В Мире Вот уже две недели в Китае стадо овец ходит безостановочно по кругу
Ovejas
Овцы бродят по кругу

Вот уже две недели в Китае стадо овец ходит безостановочно по кругу

Megan Jorgensen Ноя 22, 2022 В Мире, Животные, Здоровье, медицина, Меган Хорхенсен, Новости, Это интересно Оставить комментарий 58 Просмотров

В Китае большое стадо овец ходит безостановочно по кругу. Никаких объяснений не найдено, подозревают новую бактерию. Приехали, называется

Никто не может найти объяснение странному явлению, которое имеет место во Внутренней Монголии, провинции Китая. Овцы стали ходить по кругу правильной формы.

Впервые о поразительном факте сообщили китайские СМИ, но теперь о нём рассказывают и газеты, и сайты Интернет, и многочисленные блоги. Версий много, от серьёзных до курьёзных, но ко всем специалисты относятся скептически.

Дело в том, что сотни овец вот уже две с лишним недели бродят по кругу в одном из загонов овцефермы. Всего большой ферме 34 загона, но овцы стали вести себя странно только в одном из них.

По словам хозяйки фермы, началось с “похода по кругу” одной или нескольких овечек, а затем к ним постепенно присоединились остальные. Причём многие овцы сначала как бы выжидали, наблюдая за остальными со стороны (часто вставая в центр круга), а потом тоже начинали усердно водить хоровод.

Самую серьёзную версию высказали ветеринары, которые сочли, что овцы страдают от воспаления мозга, которое приводит к параличу одной из сторон тела и вызвает хождение. Но при этой болезни овца погибает в течение 24-48 часов после появления первых симптомов, никогда раньше никто не регистрировал хождение такое долгое время. К тому же, эта болезнь никогда не приводила к такому обширному заражению сотен овец.

Некоторые даже заговорили о чувстве анорексии у овец, которые не хотят становиться толстыми, но это, разумеется, версия несерьёзная, как и та, согласно которой, овцы вышли на манифестацию, протестуя против плохого обращения.

Если же речь о неизвестной бактерии или вирусе, подобном тому, который три года назад взялся за хорьков и летучих мышей, то тогда всё закончилось плохо. Придётся нам всем бродить по кругу от одной пандемии к другой.

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