В Китае большое стадо овец ходит безостановочно по кругу. Никаких объяснений не найдено, подозревают новую бактерию. Приехали, называется
Впервые о поразительном факте сообщили китайские СМИ, но теперь о нём рассказывают и газеты, и сайты Интернет, и многочисленные блоги. Версий много, от серьёзных до курьёзных, но ко всем специалисты относятся скептически.
Дело в том, что сотни овец вот уже две с лишним недели бродят по кругу в одном из загонов овцефермы. Всего большой ферме 34 загона, но овцы стали вести себя странно только в одном из них.
По словам хозяйки фермы, началось с “похода по кругу” одной или нескольких овечек, а затем к ним постепенно присоединились остальные. Причём многие овцы сначала как бы выжидали, наблюдая за остальными со стороны (часто вставая в центр круга), а потом тоже начинали усердно водить хоровод.
Самую серьёзную версию высказали ветеринары, которые сочли, что овцы страдают от воспаления мозга, которое приводит к параличу одной из сторон тела и вызвает хождение. Но при этой болезни овца погибает в течение 24-48 часов после появления первых симптомов, никогда раньше никто не регистрировал хождение такое долгое время. К тому же, эта болезнь никогда не приводила к такому обширному заражению сотен овец.
Некоторые даже заговорили о чувстве анорексии у овец, которые не хотят становиться толстыми, но это, разумеется, версия несерьёзная, как и та, согласно которой, овцы вышли на манифестацию, протестуя против плохого обращения.
Если же речь о неизвестной бактерии или вирусе, подобном тому, который три года назад взялся за хорьков и летучих мышей, то тогда всё закончилось плохо. Придётся нам всем бродить по кругу от одной пандемии к другой.