Тринадцать водителей-дальнобойщиков осуждены за контрабанду табака. Главари, впрочем, сбежали

После нескольких лет расследования, прозвучал приговор контрандистам-водителям грузовиков, которые ввезли в Квебек нелегально не менее тысячи тонн табака.

С 2017 года по 2019 преступная организация, состоявшая из группы водителей-дальнобойщиков, ввезла в Квебек не менее 88 грузовиков, заполненных нелегальным табаком. Общий вес груза составил примерно тысячу тонн.

Водители грузовиков перевозили контрабандный табак навалом. В Канаваке его обрабатывали и делали сигареты или же продавали оптом и в розницу.

По оценкам экспертов федерального правительства, только в налогах государство не досчиталось 217 миллионов долларов.

В конце концов, водители-контрабандисты были задержаны и отправились в тюрьму, но, как обычно и случается, организаторы и вдохновители операции судебного преследования избежали и скрылись, сумев сохранить полученные прибыли. Наверняка сейчас сидят в уютных домиках где-нибудь на Багамах и переживают за судьбу своих подчинённых, которые сидят по полной. Впрочем, известно, что некий Мартин Бесет (Martin Bessette), один из главных организаторов действия, скрывается в Мексике.

Суд на тринадцатью водителями состоялся в Лонгёе (резервация Канаваке административно находится в районе Монтережи, главным городом которого является Лонгёй).

Некий Эрик Ландри (Eric Landry), который возглавлял “бригаду” приговорён к 54 месяцам заключения, остальные получили меньшие сроки. Все рядовые участники банды получили штрафы от 10 тысяч до 25 тысяч долларов. Эрик Ландри заплатит 50 тысяч долларов. С учётом ущерба государству в 217 миллионов, пустячок.

На суде эксперты таможни пояснили, что преступники использовали два метода при доставке контрабанды. Один метод заключался в том, что границу одновременно пересекали две машины. Первая везла овощи и фрукты, вторая же табак, документы подтверждали доставку обычного груза. Таможенники, если просили открыть грузовик, ограничивались первым, или же просто заглядывали во второй, где напоказ были выставлены ящики с фруктами, за которыми всё пространство было заставлено ящиками с табаком.

Второй метод был ещё проще – грузовик перевозил древесные щепки, которые, согласно документам, доставлялились в Квебек для дальнейшей переработки. Для этой цели была даже создана фиктивная строительная компания. Табак перевозился навалом, замаскированный под слоем щепок (непонятно, как потом разделяли груз и как удавалось избежать запаха табака, если таможенник открывал двери грузового салона, но эти детали не поясняются).