Туристка станцевала на пирамиде в Мексике. Последствия для неё печальны

Туристка из Испании нарушила закон о запрете подниматься на пирамиду. Её чуть не линчевали. Вряд ли она забудет урок

Женщина оштрафована на 5 тысяч доллоров США и с позором изгнана из страны.

21 ноября некая туристка из Испании решила прославиться в социальных сетях. Она поднялась по крутой лестнице пирамиды Чичен Итца, одной из самых больших мексиканских пирамид доколумбовой эпохи, и станцевала на вершине. Но пирамида ограждена канатами, и на нескольких языках туристов предупреждают о запрете даже вступать на ступеньки лестницы. В первую очередь, с целью не допустить актов вандализма (всегда найдутся желающие утащить маленький кусочек камня), но и для обеспечения безопасности самих туристов, так как в былые годы регулярно люди падали с лестницы и ломали руки-ноги. Запрет был введён ещё в 2008 году, и с тех пор его не нарушали.

Когда женщина поднялась по лестнице и стала танцевать, собравшая толпа начала её освистывать. Люди призывали немедленно спуститься, некоторые даже требовали “принести нарушительницу в жертву” (на вершине пирамиды, которая была храмомсотни лет назад совершались жертвоприношения).

Наконец, сотрудник охраны потребовал немедленно спутиться, туристка подчинилась требованию, но когда она сошла на землю остальные туристы набросилиь на неё, кто-то облил водой, кто-то стал дёргать за волосы, кто-то пинал. Охранники еле-еле отбили женщину у разъярённой толпы, из которой раздавались возгласы: “Посадить её! Сурово наказать!”

В соцсетях были опубликованы несколько разных видео, на которых можно наблюдать как подьём на вершину, так и танец, и спуск, и последущую реакцию толпы.

По последним сообщениям, туристка будет обязана выплатить штраф в размере пяти тысяч долларов США за вандализм по отношению к историческим памятникам, её попросили покинуть Мексику.

Хороший урок для самой не самой умной туристки и для всех туристов – ведите себя прилично в путешествии по другим странам. Уважайте и Законы, и Историю.

Реакция публики на выходку не самой умной туристки (в сети есть достаточно видео со сценами её подьёма, танца и спуска).