Туннель Ла Фонтен в сторону Монреаля будет полностью закрыт в ночь на четверг

Ремонт путепровода будет долгим и мучительным.
Жители Южного берега, пользующиеся La Fontaine Tunnel, должны обратить внимание: в конце этой недели туннель в направлении Монреаля будет полностью закрыт на ночь.
Две въездные полосы туннеля будут закрыты с 21:00 четверга, 25 ноября, и не откроются до 5:00 пятницы.
Персонал будет проводить работы по техническому обслуживанию дорожных камер во время закрытия.
Запрет на въезд является дополнением к долгосрочному частичному закрытию на следующие три года.
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