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Новости Новости Квебека и Монреаля Туннель Ла Фонтен в сторону Монреаля будет полностью закрыт в ночь на четверг
lafontaine
Туннель Лафонтен. Фото из архивов канадской прессы.

Туннель Ла Фонтен в сторону Монреаля будет полностью закрыт в ночь на четверг

Olga Fedak Ноя 22, 2022 Новости Квебека и Монреаля, Общество, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 37 Просмотров

Ремонт путепровода будет долгим и мучительным.

Жители Южного берега, пользующиеся La Fontaine Tunnel, должны обратить внимание: в конце этой недели туннель в направлении Монреаля будет полностью закрыт на ночь.

Две въездные полосы туннеля будут закрыты с 21:00 четверга, 25 ноября, и не откроются до 5:00 пятницы.

Персонал будет проводить работы по техническому обслуживанию дорожных камер во время закрытия.

Запрет на въезд является дополнением к долгосрочному частичному закрытию на следующие три года.

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