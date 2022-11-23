Туннель Ла Фонтен в сторону Монреаля будет полностью закрыт в ночь на четверг

Ремонт путепровода будет долгим и мучительным.

Жители Южного берега, пользующиеся La Fontaine Tunnel, должны обратить внимание: в конце этой недели туннель в направлении Монреаля будет полностью закрыт на ночь.

Две въездные полосы туннеля будут закрыты с 21:00 четверга, 25 ноября, и не откроются до 5:00 пятницы.

Персонал будет проводить работы по техническому обслуживанию дорожных камер во время закрытия.

Запрет на въезд является дополнением к долгосрочному частичному закрытию на следующие три года.