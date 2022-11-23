Школы Квебека всё ещё страдают от повышенного уровня свинца в питьевой воде

Более того, квебекскому заводу позволили выбрасывать огромное количество мышьяка.

Год назад правительство Квебека опубликовало отчет об уровне содержания свинца в питьевой воде в школах. Однако некоторые школьные советы все еще не провели весь необходимый ремонт.

Причинами задержек объявлены проблемы с государственным финансированием, нехватка специалистов по сантехнике и тестированию воды, трудности с закупкой запчастей и (конечно) пандемия.

Согласно данным, опубликованным в 2021 году Министерством образования, более трети фонтанчиков в государственных школах Квебека содержат слишком много свинца. В то же время около двух третей “соответствуют новым рекомендациям Министерства здравоохранения Канады о пяти микрограммах свинца на литр воды”.

Объем работ, необходимых для устранения неполадок, варьируется от установки фильтров до “капитального ремонта водопроводных сетей”, в том числе “замены устаревшей сантехники и труб”.

Министерство не спешит отчитываться, почему работа не была проделана в приоритетном порядке и почему не поступило необходимое финансирование.