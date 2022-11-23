В США разбился вертолет с журналистами

Недавно в Америке также упал самолёт с бездомными собаками.

Пилот вертолета и метеоролог, работавшие на телевизионную станцию ​​Северной Каролины, погибли во вторник. Их вертолет службы новостей WBTV разбился на межштатной автомагистрали в районе Шарлотты. Полиция называет пилота героем за то, что он чудом избежал падения на проезжую часть в свои последние минуты.

Служба WBTV, а также прибывшие на место коллеги-журналисты, которые вели репортаж о крушении в прямом эфире, заявили, что погибли метеоролог Джейсон Майерс и пилот Чип Таяг.

Полиция заявила, что в аварии не пострадали транспортные средства на земле, однако движение на главной трассе все равно было затруднено.

“Пилот — герой в моих глазах, — написал в Твиттере Джонни Дженнингс , начальник полицейского управления Шарлотты-Мекленбург. – Очевидцы заявили, что пилот сделал все возможное, чтобы отвести падающую машину сторону от трассы, чтобы спасти жизни. Благодаря его героическим действиям на шоссе больше не было пострадавших или транспортных средств, вовлеченных в инцидент”.

Известно, что пилот проработал на этой должности более 20 лет.

Национальный совет по безопасности на транспорте проведет расследование авиакатастрофы вместе с Федеральным управлением гражданской авиации.