Недостаток лосося в Канаде привел отрасль к кризису

В 2022 году лосося было слишком мало в некоторых реках Канады, в первую очередь в реке Фрейзер. Там, где численность была высокой мешало отсутствие инфраструктуры для лова и переработки.

Малая численность лосося, вернувшегося в реки в канадской провинции Британская Колумбия, заставила рыбаков задуматься о будущем, сообщает 22 ноября сетевое издание SeaFoodSource.

В 2022 году лосося было слишком мало в некоторых реках Канады, в первую очередь в реке Фрейзер. Там, где численность была высокой мешало отсутствие инфраструктуры для лова и переработки.

По данным совета по маркетингу лосося Британской Колумбии, за последние десять лет на дикий лосось приходилось 12,7% продаж морепродуктов в провинции. Оптовая выручка находилась в диапазоне от $112 млн до $186 млн.

В последние годы сочетание погодных явлений, разрушения инфраструктуры и проблем управления рыболовством привели к отзыву сертификата Морского попечительского совета для ключевых видов. Отрасль достигла критической точки.

Исторически самый большой вылов дикого лосося в Канаде был на реке Фрейзер. В сентябре 2022 года в отношении реки Фрейзер комиссия по тихоокеанскому лососю сократила на 30% первоначальную оценку в 9,8 млн нерок. В отчете о состоянии в начале октября комиссия указала, что выловлено 6,8 млн рыб.

Ожидалось, что текущий год станет богатым на рыбу. Плохой ход рыбы заставил наблюдателей усомниться в состоянии здоровья всего бассейна реки Фрейзер.

На острове Ванкувер много рыбы было на реке Сомасс. К северу, на реку Скине, вылов достиг рекордных четырех миллионов рыб, вдвое выше среднего показателя за десятилетие. Сокращение перерабатывающих мощностей не позволило отрасли получить ожидаемую прибыль.

Советник по рыболовству Грег Тейлор сказал, что количество судов и перерабатывающая инфраструктура на промысле Скина сокращаются. В результате выловить получится менее 50% квоты, что приведет к дальнейшей деградации отрасли. «Коммерческого промысла нерки практически нет, кроме как на севере и в Сомассе. Я думаю, что можно говорить о коллапсе коммерческого рыболовства, но я бы воздержался от таких слов в отношении лосося. Популяции лосося невелики, но они все еще есть», — сказал он.

Снижение промысла дикого лосося в Британской Колумбии побудило правительство Канады в 2021 году выделить в течение пяти лет $473 млн на восстановление популяции дикого тихоокеанского лосося. План включает восстановление среды обитания. Начались работы по строительству рыбоводной фермы на реке Коквитлам, которая впадает во Фрейзер.

«От этих $473 млн пользы очень мало, за исключением бюрократических перестановок. Они не определили важные направления и будут бездействовать до марта 2023 года. Пройдет более двух с половиной лет без изменений на местах»— сказал Тейлор.

В Бристольском заливе на Аляске нерки достаточно. По предварительным данным департамента рыбы и охоты Аляски (ADFG), в 2022 году зарегистрировано 79 млн нерок, больше рекордных 44,3 млн в 1995 году.