В Англии изобрели многоразовую кофейную чашку из растительного масла

Лондонская компания Circular System Reuser разработала многоразовую кофейную чашку, изготовленную из смеси отработанного растительного масла и отходов растениеводства

Лондонская компания Circular System Reuser разработала многоразовую кофейную чашку, изготовленную из смеси отработанного растительного масла и отходов растениеводства. Об этом 21 ноября пишет портал Designboom.

Компания сотрудничала с агентством по дизайну продуктов IDC и брайтонской компанией по литью под давлением Naiad Plastics, чтобы воплотить в жизнь свое видение, став первыми в Великобритании, кто внедрил новый биопластик, изготовленный из возобновляемого сырья.

По оценкам в Великобритании ежедневно образуется около 500 000 чашек, часто в виде смешанных отходов, которые невозможно перерабатывать.

Эндрю Мэтьюз, основатель Reuser, заявляет: «В 2021 году я решил посвятить свою жизнь видению и миссии, которыми я действительно увлечен — уничтожению одноразовых отходов и улучшению нашей окружающей среды. Для этого я основал Reuser — компанию, миссия которой — покончить с одноразовой упаковкой навынос с помощью сервиса многоразовой упаковки с цифровой поддержкой. Я считаю, что мы должны перейти от нашей культуры одноразового использования к культуре многократного использования. Я верю, что технологии могут помочь нам достичь этого».