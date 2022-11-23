Мертвые горбатые киты всплыли у берегов Канады

За последние полтора месяца на побережье тихоокеанской канадской провинции Британская Колумбия были найдены останки туш четырех горбатых китов, заявили местные экоактивисты 22 ноября, сообщает телеканал CBC.
Мертвые киты были обнаружены в период с 12 октября по 21 ноября. На текущий момент удалось установить, что по меньшей мере два кита погибли в результате «травмы, нанесенной тупым предметом». Такую травму млекопитающим мог нанести корабль при столкновении.
Напомним, ранее сообщалось, что у берегов атлантической провинции Новая Шотландия в Канаде был найден мёртвый кашалот, который погиб после того, как проглотил 150 кг рыболовецких сетей.
За последние годы у атлантических берегов Канады и США было найдено более 30 мертвых китов. У тихоокеанских берегов обнаружили более 60 таких туш. Киты в большинстве случаев погибали из-за рыболовецких снастей или после столкновения с кораблями.