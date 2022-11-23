Канадская компания создала прототип лунохода-заправщика

Прототип лунохода, который будет подзаряжать другие транспортные средства и автономные системы на Луне, разработали в начинающей канадской компании STELLS

Прототип лунохода, который будет подзаряжать другие транспортные средства и автономные системы на Луне, разработали в начинающей канадской компании STELLS, 21 ноября сообщает издание о космической отрасли SpaceNews.

Устройство под наименованием Mobile Power Rover (MPR-1) вырабатывает энергию с помощью встроенных солнечных панелей. Оно сможет передвигаться и заряжать другие объекты с помощью технологии беспроводной зарядки.

Прототип лунохода-заправщика имеет массу около 30 кг. Первый такой аппарат планируется запустить на Луну в 2025 году на аппарате Intuitive Machines.

Заправщик будет обеспечивать питанием устройства, работающие в кратерах или на затемненных участках Луны. Аппарат будет перемещаться на освещенную часть, заряжать аккумуляторы и после «заправлять» требуемые устройства.

Согласно заявлению исполнительного директора компании Алекса Капрала, сам по себе луноход не является чем-то принципиально новым. Основные усилия направлены на то, чтобы он стал простым и живучим инструментом.