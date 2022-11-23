Аренда или покупка квартиры в Монреале?

Если за первый год проживания в Квебеке вы найдете работу, то на втором году выгоднее будет купить собственное жилье

Если за первый год проживания в Квебеке вы найдете работу, то на втором году выгоднее будет купить собственное жилье. Иногда месячная плата за ипотеку составляет столько

же, сколько вы платите за чужую квартиру или дом в Монреале.

В канадских банках есть программа для новых иммигрантов, которая позволяет купить дом или квартиру в Канаде, заплатив 35% от цены на первый взнос и доказав, что у вас есть достаточно денег, чтобы платить ипотеку в течение года. С 01 января 2023 года канадское правительство запретило на 2 года покупку недвижимости нерезидентами Канады.

При первой покупке квартиры или дома в Монреале и его пригородах есть различные государственные и городские программы, которые помогают приобрести первое жилье. Они постоянно меняются, поэтому лучше позвонить в мэрию, чтобы узнать о них поподробнее. Или ко мне, риелтору Ольге Успенской. Мой 20-летний опыт в работе с недвижимостью поможет вам не сделать ошибок, которые могут вам стоить дорого.

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Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в компании Vendirect за 2021 год! Ура!

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Ольга Успенская

Риэлтор с 20-ти летним опытом работы