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Новости В Мире Илон Маск: Аккаунты, распространяющие откровенную ложь, не будут заблокированы
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Илон Маск: Аккаунты, распространяющие откровенную ложь, не будут заблокированы

Виктория Христова Ноя 23, 2022 В Мире, Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий, Новости Канады Комментарии к записи Илон Маск: Аккаунты, распространяющие откровенную ложь, не будут заблокированы отключены 27 Просмотров

Постоянная блокировка не коснется даже аккаунтов в Twitter, распространяющих явно недостоверную информацию, сообщил собственник соцсети Илон Маск 22 ноября в Twitter.

Постоянная блокировка не коснется даже аккаунтов в Twitter, распространяющих явно недостоверную информацию, сообщил собственник соцсети Илон Маск 22 ноября в Twitter. «Как ясно всем, кроме СМИ, нет ни одной постоянной блокировки даже в отношении самых ультралевых аккаунтов, извергающих полную ложь», — сообщил он. «Японоцентричной» назвал социальную медиаплатформу Twitter Inc. ее новый владелец Илон Маск, 21 ноября сообщил американский сайт технологических новостей The Verge.

«Может показаться, что Twitter ориентирован на США, но если уж на то пошло, то он ориентирован на Японию», — заявил Илон Маск на собрании с сотрудниками Twitter. Маск привел в пример Японию, отметив высокий уровень использования Twitter в стране восходящего солнца. По мнению Маска, это то, к чему компания должна стремиться «в идеале в каждой стране». Новоиспеченный медиамагнат отметил, что в Японии примерно столько же ежедневных активных пользователей, сколько и в США, при том, что население Японии составляет одну треть населения США.

Он также упомянул об идее создания инженерных команд в странах Азии: Японии, Индии, Индонезии и Бразилии. Внедрение новой подписки Twitter Blue, которая даст ее владельцам возможность верифицировать аккаунт, отложена, заявил владелец соцсети Илон Маск 22 ноября в своем аккаунте. Он заявил, что запуск подписки отложен. Она не будет запущена «до тех пор, пока не будет достигнута высокая уверенность в прекращении случаев присвоения чужих имен», — объяснил Маск.

Владелец Twitter указал, что возможно отметки о верификации для физлиц и организаций возможно будут разных цветов. Напомним, ранее соцсеть остановила продажу подписок из-за большого количества фейковых аккаунтов, которые пользовались дырами в безопасности и получали возможность выдавать себя за официальные страницы известных личностей. Отметим, ранее Маск заявлял, что возобновление подписки Twitter Blue намечено на 29 ноября.

 

 

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