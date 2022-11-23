Ресторанный бизнес устал от неуважения со стороны клиентов и перешёл в наступление

Ассоциация владельцев ресторанов Квебека внесла предложение изменить закон и позволить взимать штраф с клиентов, заказавших столик, но не явившихся без предупреждения.

В ноябре сего года Ассоциация рестораторов Квебека (Association Restauration Québec – ARQ), объединяющая пять тысяч ресторанов и кафе Квебека, обратилась с запросом к министру юстиции провинции, месье Симону Жолен-Баррет (Simom Jolin-Barrette) с требованием внести существенные изменения в текст Закона о защите потребителя в части, касающейся интересов ресторанов. Ассоциация просит дать позволение взимать штрафы с клиентов, которые забывают о том, что они заказали столик, не появляются и не предупреждают об этом ресторанное заведение. Столик простаивает, а, как правило, когда клиент бронирует место, это происходит в очень посещаемых ресторанах или же в том случае, когда заказываются столы на группу. Посему неявка в таком случае больно бъёт по карману владельца.

Случаев исчезновения клиентов всё больше и больше. Частично это связано с упрощением системы бронирования (с использованием легко доступных и простых в обращении приложений в телефоне, например). По оценке, потери популярных ресторанов в таких случаях могут достигать до 20% от вечернего оборота.

В настоящее время Закон о защите прав потребителя позволяет ресторану взять данные кредитной карточки клиента или даже принять предоплату, но Закон не позволяет снять деньги в случае неявки клиента и не позволяет отказать клиенту в возврате внесённого аванса, если тот явился за деньгами на следующий день, не смущаясь тем, что вчера он просто не пришёл, а ресторан был вынужден отказать другим клиентам.

Но в других отраслях всё происходит иначе. При аренде автомобилей на короткие сроки, при аренде квартир и гостиниц на несколько дней, при бронировании визита к частному врачу, массажисту, в парикмахерскую – владельцы имеют право назначить штраф и снять деньги с кредитной карточки или не вернуть предоплату.

В ресторанах же так поступать нельзя. Но клиенты сегодня часто злоупотребляют этим положением: человек заказывает два, а то и три столика в разных ресторанах, затем предлагает подруге, которую он пригласил на ужин, выбрать любой из них, и даже не думает отменить заказы.

Ассоциация ресторанов не требует права на изьятие крупных сумм – пять-десять, может быть, двадцать долларов, было бы, по её мнению, достаточно, и послужило бы напоминанем и предупреждением “призрачным клиентам” (так прозвали в Квебеке клиентов, проигнорировавших собственный заказ).

Когда Министерство финансов рассмотрит требование и когда предложит парламенту рассмотреть внесённые предложения, пока неизвестно, скорее всего, после Рождественнских каникул.