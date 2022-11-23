Несколько советов по сохранению фигуры в зимнее время

Какими способами можно помочь в сохранении талии в суровое зимнее время.

Зима – самоё сложное время для сохранения фигуры, все об этом знают прекрасно. И образ жизни более оседлый, и еда обильнее, да и зимнее тёмное время располагает к потреблению еды в больших количествах…

Но выход есть. По меньшей мере, можно попытаться сохранить талию:

Регулярно пьём зелёный чай. Он не только согревает организм в зимние времена, но и утоляет голод, а в зимнюю стужу всегда проявляется желание перекусить или пожевать что-то. В зелёном чае калорий мало, а чувство голода серьёзно притупляет. Ешьте больше супов. Каждый день в меню должен быть суп. Супы опять же утоляют голод и позволяют не набирать лишний вес. Кстати, лучше в суп добавлять приправы – они делают его более аппетитным и не позволяют полнеть. Посещаем спортзал. Да, не всегда получается, но заставлять себя надо. Тем более, что главное – начать, а дальше тут же втягиваешься. Поставьте перед собой задачу: вкусности, жирности, пирожные – раз в неделю, не больше. Это поможет, честное слово. Есть больше овощей. Холод увеличивает чувство голода, потому что организму требуется больше энергии для поддержания нужной температуры тела. А овощи как бы посылают в мозг сигнал о насыщении. Если желание что-то пожевать всё же не преодолеть, выбирайте сухофрукты, изюм, орешки, а не чипсы и не печенье. Избегайте чувства жажды. Зимой организм должен получать много жидкости, но избегайте калорийных напитков. Лучше всего такие, как кокосовое молоко, как пример. Старайтесь ложиться пораньше (по возможности), старайтесь избегать треволнений перед сном. Чем лучше спится, тем меньше будет желание постоянного перекуса. И, как следствие, талия удерживается в заданных параметрах.