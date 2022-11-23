Несколько советов по сохранению фигуры в зимнее время
Какими способами можно помочь в сохранении талии в суровое зимнее время.
Зима – самоё сложное время для сохранения фигуры, все об этом знают прекрасно. И образ жизни более оседлый, и еда обильнее, да и зимнее тёмное время располагает к потреблению еды в больших количествах…
Но выход есть. По меньшей мере, можно попытаться сохранить талию:
- Регулярно пьём зелёный чай. Он не только согревает организм в зимние времена, но и утоляет голод, а в зимнюю стужу всегда проявляется желание перекусить или пожевать что-то. В зелёном чае калорий мало, а чувство голода серьёзно притупляет.
- Ешьте больше супов. Каждый день в меню должен быть суп. Супы опять же утоляют голод и позволяют не набирать лишний вес. Кстати, лучше в суп добавлять приправы – они делают его более аппетитным и не позволяют полнеть.
- Посещаем спортзал. Да, не всегда получается, но заставлять себя надо. Тем более, что главное – начать, а дальше тут же втягиваешься.
- Поставьте перед собой задачу: вкусности, жирности, пирожные – раз в неделю, не больше. Это поможет, честное слово.
- Есть больше овощей. Холод увеличивает чувство голода, потому что организму требуется больше энергии для поддержания нужной температуры тела. А овощи как бы посылают в мозг сигнал о насыщении.
- Если желание что-то пожевать всё же не преодолеть, выбирайте сухофрукты, изюм, орешки, а не чипсы и не печенье.
- Избегайте чувства жажды. Зимой организм должен получать много жидкости, но избегайте калорийных напитков. Лучше всего такие, как кокосовое молоко, как пример.
- Старайтесь ложиться пораньше (по возможности), старайтесь избегать треволнений перед сном. Чем лучше спится, тем меньше будет желание постоянного перекуса. И, как следствие, талия удерживается в заданных параметрах.
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