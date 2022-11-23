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Политика Выборы 29 ноября пройдёт манифестация с требованием изменить избирательную систему
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Здание Национальной Ассамблеи Квебека. Фото Дани Конгстрём.

29 ноября пройдёт манифестация с требованием изменить избирательную систему

Megan Jorgensen Ноя 23, 2022 Выборы, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Квебека и Монреаля, Общество, Политика Оставить комментарий 24 Просмотров

Несколько партий и движений готовятся к большой манифестации за изменение избирательной системы в Квебеке

Начинается массовая кампания за изменение избирательной системы в Квебеке. Студенческие организаации призывают бастовать, а 29 ноября состоится большая манифестация у стен Национальной Ассамблеи.

Все, кто так или иначе следил за последними провинциальными выборами, которые состоялись 3 октября сего года, помнят явное противоречие и абсурдность результатов. Например, хотя партия CAQ получила примерно 45 процентов голосов избирателей, но она завоевала 90 мест в Национальной Ассамблее (бесспорно, она выиграла выборы, но ведь не 80% депутатских мест должна была по логике получить).

И наоборот, Консервативная партия Квебека, набрав 14% голосов, не получила ни одного места. Тогда как партия либералов, получившая 15%, гордится 21 депутатским местом.

Примеры несправедливого дележа мест можно продолжать, но надо ли? И так понятно, что голоса многих сторонников разных партий совершенно не играют никакой роли. Проще говоря, уходят в мусорную корзину.

Положение совершенно не новое и не впервые сложилось. Более того, нынешняя правящая CAQ ещё во время первой предвыборной кампании 2018 года обещала рассмотреть вопрос и предложить его на обсуждение Парламенту. После выборов предложение о реформе было благополучно забыто. Многие считают (и по праву, что нынешняя система распределения депутатских мест выгодна именно CAQ, тогда зачем менять систему?

Именно эта ситуация и привела к тому, что несколько общественных организаций решили провести 29 ноября демонстрацию у стен Национальной Ассамблеи. На сей раз в протесте против существующей системы объединились представители разных движений, от студентов, которые отличаются левыми взглядами, до консерваторов.

В рамках подготовки к манифестации ожидаются забастовки студентов. Давление на депутатов растёт, причём в тот момент, когда Национальная Ассамблея в новом составе собиратся на своё первое заседание.

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