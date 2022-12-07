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Экономика Бизнес Отличные возможности для бизнеса: Монреаль вдвое снижает ставки на тротуарные террасы Плато

Отличные возможности для бизнеса: Монреаль вдвое снижает ставки на тротуарные террасы Плато

Olga Fedak Дек 7, 2022 Бизнес, Новости Квебека и Монреаля, Хорошие новости Оставить комментарий 27 Просмотров

Такие террасы уже более 50 лет являются частью образа Монреаля.

Совет Плато-Мон-Руаяль города Монреаля заявил, что принимает новую структуру ставок для уличных кафе на общественной территории в популярном районе.

Новая упрощенная ставка теперь будет рассчитываться на основе занимаемой площади, а не на оценке имущества.

Район заявляет, что ставка будет снижена на 50% по сравнению с обычными ставками в 2019 году. Акцентируется внимание, что это только часть мер, которые были приняты с 2021 года для увеличения террас в районе.

“Положительное влияние этих новых террас на жизнеспособность наших торговых улиц побудило нас пересмотреть наши ставки в сторону понижения, чтобы продолжать поощрять развитие этих террас, которые высоко ценятся жителями и гостями, — говорит мэр района Люк Рабуэн. – С этими упрощенными ставками, которые были снижены на 50%, район оставит в карманах торговцев Плато почти 500 000 долларов”.

Ставки будут основываться на фиксированной стоимости квадратного метра с разными ценами для небольших торговых улиц и крупных магистралей соответственно.

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