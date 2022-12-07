Волонтёр, оказывавший поддержку в разработке стратегии Консервативной партии Квебека на выборах попросил за услуги 40 тысяч долларов

Волонтёр работал на Консерваторов Квебека, разрабатывая стратегию, ровно месяц, в течение избирательной кампании. Затем выставил счёт на 40 тысяч долларов. Напомним, что партия потерпела сокрушительное поражение.

Волонтёр, который в ходе избирательной кампании на последних квебекских выборах, активно участвовал в работе, занимаясь вопросами избирательной стратегии, решил, по всей видимости, пополнить личный бюджет и предоставил партийной бухгалтерии счёт на 40 тысяч долларов за услуги, оказанные в разработке стратегии. У бухгалтеров глаза полезли на лоб – во-первых, лидер партии Эрик Дюэм не славится разбазариванием партийных денег. Во-вторых, было бы за что платить – партия же с треском выборы проиграла (хотя частично вина и на избирательной системе, но всё же).

Самое любопытное в том, что избирательная кампания длится в Квебеке месяц, и волонтёр – месьё Джонатан Амель, работал именно месяц. Никто его заслуги не принижает, трудился на благо партии, как все, но выставить счёт в 40 тысяч долларов за волонтёрский труд, который не оплачивается никак (хотя кофе, чай, соки, булочки и бутерброды всегда предложат) – это нонсенс.

Месье Амель заверял бухгалтеров, что у него имеется личная договоренность с Эриком Дюэмом об оплате экспертных услуг, что сам Дюэм отрицал.

Впрочем, требование гения предвыборной стратегии можно охарактеризовать известной фразой – “Сьесть то он, сьесть… да кто ж ему дасть”. Партийные боссы, несколько удивлённые заявлением, уже прореагировали на требование, заверив, что платить партия не будет. Что и правильно, конечно. Мораль – считаешь, что тебе обязаны заплатить за работу баснословные суммы по меркам провинциальных выборов, не забудь составить и подписать рабочий контракт, раз ты уж такой умный.

История не стоила бы выеденного яйца, если бы не получила огласку в один из самых напряжённых для Консервативной партии Квебека моментов – внутренние проблемы нарастают, зашла речь и о смене руководства, и о возможной приостановке работы одной из самых старых и традционных партий провинции. Какая-то непонятная история, связанная с финансами – это как раз то, что партии не хватало.