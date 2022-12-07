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Eric Duhaime
Эриг Дюэм, после оглашения результатов выборов. Фото из Интернета.

Волонтёр требует 40 тысяч долларов за помощь Консерваторам

Megan Jorgensen Дек 7, 2022 Меган Хорхенсен, Новости Оставить комментарий 34 Просмотров

Волонтёр, оказывавший поддержку в разработке стратегии Консервативной партии Квебека на выборах попросил за услуги 40 тысяч долларов

Волонтёр работал на Консерваторов Квебека, разрабатывая стратегию, ровно месяц, в течение избирательной кампании. Затем выставил счёт на 40 тысяч долларов. Напомним, что партия потерпела сокрушительное поражение.

Волонтёр, который в ходе избирательной кампании на последних квебекских выборах, активно участвовал в работе, занимаясь вопросами избирательной стратегии, решил, по всей видимости, пополнить личный бюджет и предоставил партийной бухгалтерии счёт на 40 тысяч долларов за услуги, оказанные в разработке стратегии. У бухгалтеров глаза полезли на лоб – во-первых, лидер партии Эрик Дюэм не славится разбазариванием партийных денег. Во-вторых, было бы за что платить – партия же с треском выборы проиграла (хотя частично вина и на избирательной системе, но всё же).

Самое любопытное в том, что избирательная кампания длится в Квебеке месяц, и волонтёр – месьё Джонатан Амель, работал именно месяц. Никто его заслуги не принижает, трудился на благо партии, как все, но выставить счёт в 40 тысяч долларов за волонтёрский труд, который не оплачивается никак (хотя кофе, чай, соки, булочки и бутерброды всегда предложат) – это нонсенс.

Месье Амель заверял бухгалтеров, что у него имеется личная договоренность с Эриком Дюэмом об оплате экспертных услуг, что сам Дюэм отрицал.

Впрочем, требование гения предвыборной стратегии можно охарактеризовать известной фразой – “Сьесть то он, сьесть… да кто ж ему дасть”. Партийные боссы, несколько удивлённые заявлением, уже прореагировали на требование, заверив, что платить партия не будет. Что и правильно, конечно. Мораль – считаешь, что тебе обязаны заплатить за работу баснословные суммы по меркам провинциальных выборов, не забудь составить и подписать рабочий контракт, раз ты уж такой умный.

История не стоила бы выеденного яйца, если бы не получила огласку в один из самых напряжённых для Консервативной партии Квебека моментов – внутренние проблемы нарастают, зашла речь и о смене руководства, и о возможной приостановке работы одной из самых старых и традционных партий провинции. Какая-то непонятная история, связанная с финансами – это как раз то, что партии не хватало.

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