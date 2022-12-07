Тревожные признаки и симптомы, которые указывают на начало и развитие болезни Альцгеймера

Если вы заметили подобное поведение, хотя бы один из этих признаков, или несколько из них, следует насторожиться.

Мы уже писали о болезни Альцгеймера (см. ниже ссылки на наши тексты). Но многих интересует, а каковы же первые признаки этой болезни, какие симптомы указывают на появление её и рекомендуют уделить серьёзное внимание состоянию своего здоровья:

Самый известный признак начинающейся болезни Альцгеймера, это ослабление памяти. Каждый из нас может что-то забыть, вне зависимости от возраста, но если наблюдаются регулярные, всё более частые моменты забывчивости, если из памяти всё чаще вылетают даты, имена, названия городов, если забываются действия, которые совершались накануне – это серьёзная причина для беспокойства. Сложности в организации своей жизни. О чём идёт речь? Человек постепенно теряет возможность планировать и совершать каждодневные поступки, путается в порядке дел, ставит не на привычные места посуды, вещи, теряется в простейших ситуациях. Опять же, каждый из нас может испытывать такие сложности, но если речь о постоянном и регулярном явлении, это серьёзная причина для беспокойства. Сложности с выбором слов, замена привычных и стандартных выражений на странные обороты. Не для создания эффекта, не для “красивости”, а в каждодневной обстановке, где стандартные фразы и обороты привычны, но человек их не находит. Потеря интереса к окружающему миру. Включая как безразличие к событиям, так и отношения с близкими – у человека больше нет необходимости поддерживать эти отношения. (К сожалению, от этого страдают и близкие, которым кажется, что к ним человек стал хуже относиться). Потеря автоматизма при совершении стандартных действий – человеку становится трудно одеваться, он не может найти ложку в привычном ящичке и т.д. Человек начинает часто терять мелочи. Как обычно, каждый из нас иногда забывает, куда положил ключи или телефон, но речь о частом и постоянном явлении – если вы заметили такое у близкого человека, это тревожный признак. Резко портится настроение, причём улучшения его не замечается. Человек впадает в депрессию, реагирует на всё крайне резко, особенно, если нарушается привычная рутина. Всё чаще человек теряет чувство времени (как правило, мы можем определить, утро ли у нас, или разгар дня, или вечер – на это указывают как внешние признаки, так и субъективные ощущения). Если человек теряет чувство времени полностью, это печальный признак. Плохой сон, включая изменение ритма – человек может перейти на дневной сон и начать бодрствовать по ночам. Нарушения сна могут не быть связанными с Альцгеймером, но необходимо помнить, что и эта болезнь может стать причиной, посему следует тут же обратить внимание на признаки, описанные выше.

Читаем и размышляем: