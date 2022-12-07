Возвращение телефонов-автоматов? Но на сей раз в качестве сувенирных ностальгических аппаратов? Но звонки будут бесплатны

Всё большую популярность приобретает идея восстановления телефонов-автоматов, хотя на основе совершенно других технологий.

Хотя в Квебеке, да и в других городах и странах, ещё нет-нет, да и встретишь работающий платный телефон-автомат, сиротливо примостившийся на стенке, а то и в настоящей, сохранившейся телефонной будке, но всё же их крайне мало. Скорее, прохожие смотрят на эти приборы из прошлого и детям показывают – “видишь, как твои дедушка с бабушкой звонили” (а дети, конечно, не верят, мол, опять нас дурят взрослые, лишь бы шокаладку не купить).

Но в последние недели в США вдруг стали возрождать древние духовные традиции. Всё началось с группы энтузиастов из Филадельфии (не путать с сыром “Филадельфия”), которые разработали особую компьютерную программу, которая позволяет устанавливать телефонную связь, используя привычные, но устаревшие платные телефоны-автоматы. Первая сеть таких телефонов была введена в действие в ноябре в Портлэнде (штат Орегон), где местные власти согласились на проведение экспертимента. И уже через пару недель проектом заинтересовались другие города США и Канады. Сейчас по меньшей мере десяток городов всерьёз размышляют над проектом, и это за месяц с появления первых таких телефонов в Портлэнде.

Телефонные звонки с использованием “нового-старого телефона” будут бесплатны (по меньшей мере, так заверяют организаторы и города, которые уже работают над осуществлением планов). Если в самом начале предполагалось, что такие телефоны будут использовать бездомные и те немногие жители городов, которые до сих пор не удосужились приобрести мобильный телефон, то выяснилось, что звонки делают и владельцы мобильных телефонов – иногда их телефон разрядился, иногда они желают сохранить анонимность, иногда, наверно, просто ностальгия замучила. Так что, города с удовольствием берут на себя небольшие расходы, приводя в порядок залежавшиеся на складах телефоны и устанавливая их для вещей радости граждан.

Конечно, возвращающиеся в обиход платные настенные телефоны не вытеснят мобильную связь, но если Монреаль и Квебек восстановят древнюю сеть, хотя и на основе новых компьютерных технологий, то будет мило.