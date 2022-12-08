WestJet отказывается выплачивать компенсацию пассажирам, которые два часа просидели в душном неисправном самолёте

Неужели у Air Canada “заберут” звание “самой плохой авиакомпании Северной Америки”?

Канадская авиакомпания WestJet отказалась выплачивать компенсацию пассажирам, застрявшим в душном салоне самолета на Ямайке в прошлом месяце. Ее представители заявили, что рейс был отменен из-за “происшествия, связанного с безопасностью”, не зависящего от авиакомпании.

С чего все началось

3 ноября рейс WS2703 WestJet из Монтего-Бей, Ямайка в Торонто был отменен. Пассажиры заняли свои места на борту, но кондиционер в салоне не включался.

Температура в салоне начала опасно повышаться, и пассажиры потребовали у экипажа выпустить их в здание аэропорта. Авиакомпания отказалась это делать, поскольку “возвращение к выходу на посадку означало бы дальнейшие задержки”.

Пожилые люди начали терять сознание, мокрые от пота дети кричали. Люди пытались пробраться к хвосту самолёта, где было хоть немного прохладнее.

Пассажиры посидели в душном салоне около 2-х часов, прежде чем авиакомпания всё-таки решила открыть самолёт.

Неработающий кондиционер или проблемы с безопасностью?

“Рейс WS2703 WestJet 3 ноября столкнулся с механической проблемой, в результате которой самолету потребовалась дополнительная подача воздуха для охлаждения салона перед вылетом, — говорится в заявлении авиакомпании, опубликованном в прошлом месяце. – К сожалению, из-за высоких температур и времени, необходимого для завершения технического обслуживания, было принято решение разгрузить самолет, и впоследствии рейс был отменен. Безопасность является нашим главным приоритетом, и мы искренне извиняемся перед нашими гостями за сбои и любые неудобства”.

Пассажиры неудавшегося рейса, а также эксперты по правам авиапассажиров считают, что WestJet должна пострадавшим компенсацию в тысячи долларов.

Лазейка в законе

Пассажиры крупных авиакомпаний, задержавшиеся более чем на девять часов по причине, не зависящей от этой авиакомпании, имеют право на компенсацию в размере 1000 долларов в дополнение к основным стандартам обращения, которые применяются во время задержек. Но, как мы знаем, в правилах есть лазейка – это денежное вознаграждение доступно только в том случае, если задержка была “под контролем авиакомпании”.

Добравшись до Канады, пассажиры обратились к авиакомпании с просьбой выплатить компенсацию в соответствии с Канадскими правилами защиты авиапассажиров.

Однако WestJet схитрила и заявила, что “задержка не находилась под контролем авиакомпании” и назвала ее “инцидентом, связанным с безопасностью”. Стоит отметить, что в более ранних сообщениях инцидент такого статуса не имел.

Пассажиры, которые плохо себя вели …

Дальше – больше. В следующем заявлении компании говорилось, что “экипаж принял сложное решение полностью отменить рейс из соображений безопасности и общей безопасности всех гостей и членов экипажа из-за беспокойства о недисциплинированном поведении”. Простыми словами, WestJet обвинила своих пассажиров в плохом поведении.

Эксперт по правам авиапассажиров Габор Лукач заявил, что в интересах WestJet заявить, что инцидент в Монтего-Бей был вне ее контроля, хотя, по его мнению, это тот случай, когда авиакомпания явно виновата.

“Я так понимаю, что возникла проблема с температурой в салоне, и люди были расстроены из-за неправильного обращения авиакомпании”, — сказал Лукач.

По словам Лукача, даже если первоначальная механическая проблема была вне контроля WestJet, опасения по поводу опасного “недисциплинированного поведения” предполагают, что летный экипаж не смог должным образом разрядить ситуацию. Он отметил, что бортпроводников обычно учат деэскалации конфликта.

…или авиакомпания, которая хитрит со штрафами?

Лукач добавил, что для авиакомпаний экономически выгодно заявлять, что задержки и отмены находятся вне их контроля, даже если это не так. Дело в том, что штрафы, взимаемые с авиакомпаний Канадским транспортным агентством, часто ниже, чем компенсация, которую они должны были бы выплатить пассажирам.

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